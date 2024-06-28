大新銀行首推多貨幣Mastercard卡　新卡5大特色　零差價外幣兌換

大新銀行將於7月1日推出首張專為大新VIP銀行服務，以及優易理財客戶而設的多幣種Mastercard®扣賬卡，除了提供多達11種貨幣外，本地、海外消費也可享回贈。扣賬卡還有外幣兌換限價買賣功能，可提前在心水外幣匯率到價時，自動兌換外幣。此外，只要透過手機App，便可隨時隨地更新消費限額及自行鎖卡等安全保障的設定。即睇新卡5大特色！



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大新銀行總經理及零售銀行處副主管鄧子健先生表示，大新Mastercard®扣賬卡可透過本行手機App內的扣賬卡專區，一站式管理扣賬卡，同時也可透過外幣買賣，進行財富增值。只要有一張大新多貨幣Mastercard扣賬卡，無論旅遊、海外提款及線上線下購物時，均可不受地域及時間限制，隨行隨賺。

大新銀行將於7月1日推出首張專為大新VIP銀行服務及優易理財客戶而設的多幣種Mastercard®扣賬卡。（資料圖片）

大新多貨幣Mastercard®扣賬卡5大特色

1. 輕鬆賺：線上線下消費可享現金回贈及大新銀行其他專屬獎賞。

2. 自在慳：「一卡三免」- 免年費、消費交易手續費及海外提款手續費。

3. 放心用：「扣賬卡專區」24 x 7隨時隨地更新個人化設定，自訂消費限額，介面簡單易用，一目了然。

4. 安心歎：以外幣兌換限價買賣功能，提前鎖定心水外幣匯率，到價時便會自動兌換外幣到戶口。

5. 方便唱：自動外幣兌換~，當消費或提款所需的指定外幣結餘不足時，可設定以港元進行自動兌換，理財更靈活。



大新銀行將於7月1日推出首張專為大新VIP銀行服務，以及優易理財客戶而設的多幣種Mastercard®扣賬卡。

高達 1.3%現金回贈 「0差價」外幣兌換

VIP銀行服務或優易理財客戶只要於2024年7月1日至2024年9月30日（包括首尾兩天）期間，成功申請大新多貨幣Mastercard®扣賬卡，並於指定簽賬月份作合資格的零售或網上簽賬，即可享高達 1.3%現金回贈。全新外匯客戶只要符合相關要求，更可享外幣兌換「0差價」優惠。

「0差價」優惠外幣包括：

港元、美元、英鎊、日圓、人民幣、歐羅、澳元、紐西蘭元、新加坡元、加拿大元及瑞士法郎。另外，用戶必須啟動自動外幣兌換功能，才可進行以美元、英鎊、日圓、人民幣、歐羅、澳元、紐西蘭元、新加坡元、加拿大元及瑞士法郎之自動外幣兌換。

＊上述扣賬卡及推廣均受有關條款及細則約束。

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