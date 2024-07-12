灰白髮令男士顯老9年　一招幫你擊退白髮困擾！

灰白髮是每位男性都會面對的問題，有調查顯示，七成男性均認為灰白髮令外觀上比同齡人顯老！儘管染髮能解決問題，但一來此方法容易對頭皮及髮質造成傷害，二來不少男性認為染髮是女性專屬，甚或等待時間過長嫌麻煩，故抗拒染髮。有見及此，Alpecin研發出專為對抗灰白髮的「擊退白髮咖啡因洗髮露」，當中含有成分5.6-DHI，除了能輕鬆擊退灰白髮問題外，配合獨特咖啡因配方同時能達至防脫髮的效果。



頭髮變白全因細胞「停工」

要處理灰白髮問題，首先要了解其成因，人類大概有100,000個毛囊，而每個毛囊都有一定的幹細胞製造頭髮色素。只不過在某一時刻，我們毛囊中的細胞停止製造負責頭髮顏色的天然色素，故此新生長的頭髮就會缺乏顏色，被空氣泡取代，使頭髮看起來是白色的。此外，營養不良、荷爾蒙失調、壓力、吸煙或藥物都可能會導致頭髮提前變灰白。

至於灰白髮出現的年齡因人而異，但據統計，每3位男性中就有1位在45歲時便開始有灰白髮的困擾，認為灰白髮會令自己比同齡人顯老¹。當然，處理灰白髮的辦法有很多，有人或者會選擇拔掉，但有超過七成受訪男性均受脫髮問題困擾，導致自信心下降²，拔掉白髮似乎不太可取；有人則選擇染髮，但經常染髮容易損害頭皮及髮質，又或過於深色顯得不自然；同時亦不少男性認為染髮為女性專屬，因此使眾多男士卻步，選擇繼續忽視灰白髮問題。

Alpecin嶄新黑髮重現技術 重塑自然持久烏黑髮色

想要有效處理問題，不妨轉用Alpecin擊退白髮咖啡因洗髮露！此洗髮露專為對抗灰白髮及脫髮困擾而研發，採用嶄新黑髮重現技術，當中的活性成分5.6-DHI在每日洗髮時，會附著在頭髮上，與氧氣接觸後會被激活並逐漸形成自然黑色素，仿效自然髮色生成的過程，重塑自然烏黑髮色。每日只需2-5分鐘，透過調節使用的時間及次數，按個人喜好控制自然髮色效果，例如若希望加強髮色深色效果，可讓洗髮露停留至5分鐘，然後如常沖洗乾淨。持續使用使自然髮色持久保持深色，無懼沖洗，直至到新頭髮新生部分長出。

對比起市場上其他同類型產品，Alpecin擊退白髮咖啡因洗髮露的優點在於使用方法簡單省時，亦帶來自然持久的深色效果，德國Dr. Kurt Wolff研發部負責人Dr. Erik Schulze zur Wiesche解釋道：「Alpecin為男性提供了一種簡單易用的使用方式，不需要過長的等待時間及過程，跟普通洗髮露用法相同，每日只需2-5分鐘，，透過逐漸激活活性成分5.6-DHI，讓髮色逐漸變深。產品不含有害化學物質或傷頭皮的成分，例如氨和過氧化氫等等，亦不像傳統永久性染髮劑的複雜使用方法。此外，產品結合獨特咖啡因配方，科研實證有效預防及減少脫髮﹑激活髮根。」

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建議零售價: $179

2星期灰白髮減少* 用家實證有成效

真實用家Christoph早於37歲便發現自己有灰白髮困擾，他形容當時跟任何人說話時，都認為對方在盯著自己的灰白髮，變得沒有自信。直至使用Alpecin擊退白髮咖啡因洗髮露後，令他重拾男性信心：「至今我已經使用產品將近2星期，逐漸看到成效，髮頂的灰白髮看起來明顯減少。基本上我只是換了洗髮露，就能解決了灰白髮及脫髮問題，這節省了使用染髮產品的等待時間，亦省下了錢。」

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¹ 2012 British Association of Dermatologists 2012 167, pp865–873/ Appinio survey 2017, n = 600 men

² 2020 Expert Opinion on Pharmacotherapy 2020 Issue 5, Abstract

*每天使用，根據Dr. Wolff 以真實髮束進行的實驗室研究及視覺評估。實際效果因人而異。

（資料及相片由客戶提供）