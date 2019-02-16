【2月餐廳優惠】50蚊食到4大精選雞！

過咗新年好多餐廳都提高咗價格，唔想加大荷包負擔，兩餐就要食得更精明！e肚仔2月下旬優惠今日開始喇，四間加盟餐廳－雞餚、Korean Canteen、雞味濃、伊佐茶序優惠激減低至半價，而繼光香香雞繼續送水果茶/酸梅湯，今個月盡情食雞！搶到e肚仔利是嘅朋友有多20蚊使，即刻睇吓以下優惠有幾抵！(優惠期至28/2/2019)
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優惠 1 | 雞餚
買指定小菜 送 秘製鹽焗雞半隻/去骨海南雞 (例)
生炒排骨 ($69)
魚香茄子($69)
南乳炆豬手 ($69)
椒鹽辣味一口豆腐 ($69)
蝦醬蠔豉香煎肉餅($69)
Tips: 用e肚仔利是 埋單$49！
地址 | 土瓜灣馬頭圍道408-418號地下
優惠 2 | Korean Canteen
招牌甜酸雞 (韓辣味) 7折
細份$28 (原價$ 40)
大份$37 (原價$ 53)
Tips: 用e肚仔利是 買2份細雞 埋單$36！
地址 | 葵涌榮芳路9號恆景商場地下12號舖
招牌甜酸雞(韓辣味)
優惠 3 | 雞味濃
精選套餐下午茶時段 8折
蒜香蔥爆霸皇雞$28 (原價 $35)
原味頭抽豉油雞$24 (原價 $30)
瑤柱火腿沙薑雞$24 (原價 $30)
Tips: 用e肚仔利是 買霸皇雞、豉油雞、沙薑雞套餐各1份 埋單$56！
地址 | 油麻地上海街378A號得如樓大厦地舖
優惠 4 | 繼光香香雞
買任何食品 送 酸梅湯或水果冰茶
Tips: 用e肚仔利是 買墨魚甜不辣+香香炸雞 埋單$32 (連飲品)！
地址 | 將軍澳坑口培成路15號連理街110B舖
九龍灣牛頭角道77號淘大商場地下G140號舖
旺角花園街18號華園閣地下3號舖
優惠 5 | 伊佐茶序
冬瓜烏龍$12.5 (原價 $25) 5折
蘋果奶醋$19.6 (原價 $28) 7折
Tips: 用e肚仔利是 買1杯冬瓜烏龍+ 2杯蘋果奶醋 埋單$31.7！
地址 | 旺角彌敦道700號T.O.P This is Our Place5樓503號舖
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