【2月餐廳優惠】50蚊食到4大精選雞！

過咗新年好多餐廳都提高咗價格,唔想加大荷包負擔,兩餐就要食得更精明!e肚仔2月下旬優惠今日開始喇,四間加盟餐廳-雞餚、Korean Canteen、雞味濃、伊佐茶序優惠激減低至半價,而繼光香香雞繼續送水果茶/酸梅湯,今個月盡情食雞!搶到e肚仔利是嘅朋友有多20蚊使,即刻睇吓以下優惠有幾抵!(優惠期至28/2/2019)

立即下載e肚仔 盡享食雞滋味

優惠 1 | 雞餚

買指定小菜 送 秘製鹽焗雞半隻/去骨海南雞 (例)

生炒排骨 ($69)

魚香茄子($69)

南乳炆豬手 ($69)

椒鹽辣味一口豆腐 ($69)

蝦醬蠔豉香煎肉餅($69)

Tips: 用e肚仔利是 埋單$49!

地址 | 土瓜灣馬頭圍道408-418號地下

優惠 2 | Korean Canteen

招牌甜酸雞 (韓辣味) 7折

細份$28 (原價$ 40)

大份$37 (原價$ 53)

Tips: 用e肚仔利是 買2份細雞 埋單$36!

地址 | 葵涌榮芳路9號恆景商場地下12號舖

招牌甜酸雞(韓辣味)

優惠 3 | 雞味濃

精選套餐下午茶時段 8折

蒜香蔥爆霸皇雞$28 (原價 $35)

原味頭抽豉油雞$24 (原價 $30)

瑤柱火腿沙薑雞$24 (原價 $30)

Tips: 用e肚仔利是 買霸皇雞、豉油雞、沙薑雞套餐各1份 埋單$56!

地址 | 油麻地上海街378A號得如樓大厦地舖

優惠 4 | 繼光香香雞

買任何食品 送 酸梅湯或水果冰茶

Tips: 用e肚仔利是 買墨魚甜不辣+香香炸雞 埋單$32 (連飲品)!

地址 | 將軍澳坑口培成路15號連理街110B舖

九龍灣牛頭角道77號淘大商場地下G140號舖

旺角花園街18號華園閣地下3號舖

優惠 5 | 伊佐茶序

冬瓜烏龍$12.5 (原價 $25) 5折

蘋果奶醋$19.6 (原價 $28) 7折

Tips: 用e肚仔利是 買1杯冬瓜烏龍+ 2杯蘋果奶醋 埋單$31.7!

地址 | 旺角彌敦道700號T.O.P This is Our Place5樓503號舖

