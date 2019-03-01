【3月加油站】7折食五斗米肉燥麵!

撰文：e肚仔
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歡樂嘅時間總係過得特別快，短暫嘅二月又完喇，三月無公眾長假期，呢個漫長嘅月份點樣過好？！e肚仔3月餐廳優惠開波喇，尚鋒味豬扒蛋芝士撈面、THE GROVE 牛肉泡飯、甜不辣都有8折，五斗米台灣美食同點點鮮海鮮預購都有激荀折扣，食住好嘢日子易過得多！（優惠期由2019年3月1日至15日）
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4間加盟餐廳優惠如下，即睇大圖及詳情
優惠 1 | 尚鋒味麵館
肉燥乾拌麵 7折
e肚價$ 38.5 (原價:$55)
白菜滷 7折
e肚價$17.5 (原價:$25)
地址 | 太子砵蘭街379號基隆大廈地下E1號舖
優惠 2 | THE GROVE
阿Roy牛肉泡飯(辣) 8折
e肚價$46.4 (原價:58)
甜不辣 8折
e肚價$30.4 (原價:$38)
地址 | 大圍田心邨269號地下
沙田石門安群街3號京瑞廣場一期1樓152號舖
優惠 3 | 五斗米
肉燥乾拌麵 7折
e肚價$38.5 (原價:$55)
白菜滷 7折
e肚價$17.5 (原價:$25)
地址 | 西環堅尼地城厚和街44號地下9號舖
上環皇后大道中237號太興中心1座地舖
優惠 4 | 點點鮮
海鮮盛宴（2人份）&（4人份）即減$50；
海鮮盛宴（6人份）&（8人份）&（10人份）即減$100 ;
另外可加$99換購2層蒸鍋 及 $150加購5種珍貴馬來西亞榴槤盤
地址 | 旺角花園街123A號花園街市政大樓地下F10舖
觀塘茶果嶺道157號地下
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