【3月加油站】7折食五斗米肉燥麵!

歡樂嘅時間總係過得特別快，短暫嘅二月又完喇，三月無公眾長假期，呢個漫長嘅月份點樣過好？！e肚仔3月餐廳優惠開波喇，尚鋒味豬扒蛋芝士撈面、THE GROVE 牛肉泡飯、甜不辣都有8折，五斗米台灣美食同點點鮮海鮮預購都有激荀折扣，食住好嘢日子易過得多！（優惠期由2019年3月1日至15日）