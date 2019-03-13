【慢遊港島】電車遊中西區食到灣仔

香港島獨有之處，一定係每日穿梭街道嘅電車，由西面堅尼地城，開至東面筲箕灣，不斷循環。即使街上嘅行人同巴士走得有幾急速，電車依舊以緩慢嘅姿態行走，喺香港呢個動感之都存在，的確有別樹一格嘅魅力！今次趁放假，就想放慢步伐，踏上電車開始一程隨心隨意之旅，欣賞一吓西環至中西區嘅新舊交融風貌，「叮叮」出發！

除咗預備眼睛同相機紀錄沿途小區特色之餘，當然仲有做定功課搵咗沿線就近嘅人氣食店，坐住叮叮咁掃街絕對係難忘嘅體驗，令呢趟遊電車河之旅更完美！

搵食有工具幫手嘅話，旅程就變得方便順暢～ 由堅尼地城出發之前，用咗e肚仔叫定心水食物，預計好取餐時間，到站就可以拎到新鮮熱辣嘅美食，食個夠之後再繼續旅程。地道小店多分怖喺中環至灣仔一帶，依家就同大家分享《心水必試清單》中嘅10間食店啦～

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心水推介1 | Café Crêpe

賣點 | 主打法式薄餅，皮薄煙韌而且蛋香濃郁，無論鹹味或甜食同樣出色

招牌 | 油封鴨配格魯耶爾芝士鹹薄餅、肉桂烤啤梨配鹽味焦糖醫甜薄餅

地址 | 中環威靈頓街15B號地舖

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心水推介2 | 味道Yum Yum

賣點 | 集齊東南亞多國菜式，賣相及份量出品皆不俗，列入性價比高食店

招牌 | 韓式牛肉飯、泰式香葉肉碎煎蛋飯、台灣紅燒牛肉湯麵

地址 | 上環畢街15號地舖

心水推介3 | 遇見車仔麵

賣點 | 港式車仔麵中餸菜款式選擇多，選材優質並以秘製烹煮濃香入味

招牌 | 瑞士雞翼、秘製牛腩、鹵水豬大腸、自家製餃子

地址 | 西環般咸道59-61號金鳳大廈地下C舖

圖片來源：轉自網上

心水推介4 | Masala Indian Restaurant

賣點 | 印度人主理，味道正宗，咖哩出名濃郁香辣

招牌 | 特式香料燒雞、椰汁咖喱魚、蒜蓉烤餅

地址 | 上環孖沙街10號地下

心水推介5 | 夢想豆花

賣點 | 主打綿密有豆香的豆腐花和豆漿，還有賣魚蛋、腸粉、布丁等小食

招牌 | 薑汁豆花、芋圓芒果撈椰

地址 | 中環擺花街1號廣場地下6號舖

心水推介6 | 笑麵虎車仔麵 Tiger Noodles & Bar

賣點 | 新派港式車仔麵主打自家煲製的老火湯底，配料超過二十款選擇，包括炭燒豬頸肉及日式叉燒

招牌 | 自家日式叉燒、柱侯牛肋條、醫油雞中翼

地址 | 灣仔皇后大道東94號地舖

心水推介7 | 御廚煎餅

賣點 | 以家庭式經營，年長一輩負責幕後準備食材，90後年青一輩主力炮製煎餅

招牌 | 北京烤鴨煎餅、蛋包流心芝士煎餅

地址 | 灣仔灣仔道181號長春大廈A舖

心水推介8 | 泰茶館

賣點 | 主打惹味開胃泰式肉碎飯，及香濃泰式奶茶

招牌 | 泰式香辣豬肉碎飯、招牌三寶湯河、泰式樽仔奶茶

地址 | 灣仔軒尼詩道302-308號集成中心地下G4號舖

心水推介9 | 意堡棧

賣點 | 主打意粉及漢堡

招牌 | 香草雞扒漢堡、卡邦尼帶子煙肉意粉、無骨海南雞飯

地址 | 灣仔灣仔道149號樂景大廈地下1F號舖

心水推介10 | 愛家國際餐飲Loving Hut

賣點 | 連鎖新派健康素食，集合多國特式菜

招牌 | 叉燒豆腐扒飯、南洋叻沙素扒

地址 | 灣仔灣仔道93-99號聯泰大廈2樓

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