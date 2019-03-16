【三月e肚仔獨家】LIFETASTIC・ Zenon Cafe重磅優惠

望住遙遠嘅四月，忙碌嘅三月終於過咗一半，點先可以喺復活之前避開一個又一個死期？搵食姐就會長備e肚仔旁身，每月兩個 e肚仔獨家優惠，月頭月尾幫你慳住荷包醫肚仔，陪你渡過每個艱難時期！本月下旬獨家優惠又開始喇，好多矚目優惠登場，好似LIFETASTIC 蛋糕$188任選4 件、Zenon Cafe全線6 折、夏雪窩夫咖啡8 折等等，一共 10 間加盟餐廳推出重磅優惠，輕輕鬆鬆又一日，咁先係Work Eat Balance！(優惠期由2019年3月16日至3月31日)

即睇三月下旬10大重磅優惠

下載e肚仔 一鍵下單享優惠

優惠1 | Zenon Cafe

全店食品 6 折

地址 | 中環威靈頓街86號地舖

+ 6 + 5 + 4

優惠2 | LIFETASTIC

e肚價$188任選四件蛋糕 (不包括西瓜蛋糕)

地址 | 西環石塘咀山道31-37號地下B舖

尖沙咀彌敦道100號The ONE 4樓L406號舖

優惠3 | 夏雪

精選窩夫、咖啡 8 折

窩夫:

皇家伯爵窩夫 e肚價$72 (原價$90)

紫薯窩夫 e肚價$70.4 (原價$88)

咖啡:

COLD BREW e肚價$40 (原價$50)

CAPPUCCINO e肚價$30.4 (原價$38)

COFFEE LATTE e肚價$30.4 (原價$38)

FLAT WHITE e肚價$30.4 (原價$38)

AMERICANO e肚價$26.4 (原價$33)

ESPRESSO MACCHIATO e肚價$24.8 (原價$31)

ESPRESSO e肚價$22.4 (原價$28)

地址 | 西環堅尼地城厚和街6-18號滿發大廈地下D舖

大圍積富街31號益富閣地下3號舖

優惠4 | 繼光香香雞

任何食品加 e肚價$15換 田園洋蔥圈(原味)

*優惠不適用於葵芳分店

地址 | 將軍澳坑口培成路15號連理街110B舖

旺角花園街18號華園閣地下3號舖

九龍灣牛頭角道77號淘大商場地下G140號舖

田園洋蔥圈(原味) 圖片來源：轉自網上

優惠5 | 八福新鮮烏冬

碎海藻皇帝蟹柳八福湯烏冬

e肚價$28 (原價$41)

招牌汁煮金菇牛肉飯或烏冬

e肚價$30 (原價$44)

地址 | 旺角通菜街71號

優惠6 | 尖茶

茶飲低至8折

蜂蜜柚子蘆薈茶

e肚價$20 (原價$24)



芝士黑華田

e肚價$23 (原價$29)



招牌珍珠撞鮮奶

e肚價$20 (原價$26)

地址 | 屯門屯利街1號華都商場地下7號舖

優惠7 | 爆辣冷麵

爆多蟹子冷面

e肚價$35 買一送一



黑糖有機爆米花

e肚價$35 買一送一

地址 | 元朗又新街37-51號又一新城1樓F066號舖

優惠8 | Mr. M

安格斯大牛堡套餐 慳$18

跟薯條汽水 額外加送怪味雞翼(2隻)

e肚價$44 (原價$62)

地址 | 荃灣鱟地坊80-84華成樓地下B4號舖

優惠9 | 意堡棧

雞肉串(六串)

e肚價$54 (原價$72)



地址 | 灣仔灣仔道149號樂景大廈地下1F號舖

優惠10 | The 5B Private Corner

精選食品 9 折

意大利黑菘露意粉

e肚價$43.2 (原價$48)



自家手打牛肉芝士漢堡

e肚價$52.2 (原價:$58)



蜂蜜雞槌 (4件)

e肚價$43.2 (原價:$48)

地址 | 荃灣柴灣角街38-40號銓通工業大廈5樓B室

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