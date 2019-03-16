【三月e肚仔獨家】LIFETASTIC・ Zenon Cafe重磅優惠

望住遙遠嘅四月，忙碌嘅三月終於過咗一半，點先可以喺復活之前避開一個又一個死期？搵食姐就會長備e肚仔旁身，每月兩個 e肚仔獨家優惠，月頭月尾幫你慳住荷包醫肚仔，陪你渡過每個艱難時期！本月下旬獨家優惠又開始喇，好多矚目優惠登場，好似LIFETASTIC 蛋糕$188任選4 件、Zenon Cafe全線6 折、夏雪窩夫咖啡8 折等等，一共 10 間加盟餐廳推出重磅優惠，輕輕鬆鬆又一日，咁先係Work Eat Balance！(優惠期由2019年3月16日至3月31日)
即睇三月下旬10大重磅優惠
下載e肚仔 一鍵下單享優惠
優惠1 | Zenon Cafe
全店食品 6 折
地址 | 中環威靈頓街86號地舖
優惠2 | LIFETASTIC
e肚價$188任選四件蛋糕 (不包括西瓜蛋糕)
地址 | 西環石塘咀山道31-37號地下B舖
尖沙咀彌敦道100號The ONE 4樓L406號舖
優惠3 | 夏雪
精選窩夫、咖啡 8 折
窩夫:
皇家伯爵窩夫 e肚價$72 (原價$90)
紫薯窩夫 e肚價$70.4 (原價$88)
咖啡:
COLD BREW e肚價$40 (原價$50)
CAPPUCCINO e肚價$30.4 (原價$38)
COFFEE LATTE e肚價$30.4 (原價$38)
FLAT WHITE e肚價$30.4 (原價$38)
AMERICANO e肚價$26.4 (原價$33)
ESPRESSO MACCHIATO e肚價$24.8 (原價$31)
ESPRESSO e肚價$22.4 (原價$28)
地址 | 西環堅尼地城厚和街6-18號滿發大廈地下D舖
大圍積富街31號益富閣地下3號舖
優惠4 | 繼光香香雞
任何食品加 e肚價$15換 田園洋蔥圈(原味)
*優惠不適用於葵芳分店
地址 | 將軍澳坑口培成路15號連理街110B舖
旺角花園街18號華園閣地下3號舖
九龍灣牛頭角道77號淘大商場地下G140號舖
田園洋蔥圈(原味) 圖片來源：轉自網上
優惠5 | 八福新鮮烏冬
碎海藻皇帝蟹柳八福湯烏冬
e肚價$28 (原價$41)
招牌汁煮金菇牛肉飯或烏冬
e肚價$30 (原價$44)
地址 | 旺角通菜街71號
優惠6 | 尖茶
茶飲低至8折
蜂蜜柚子蘆薈茶
e肚價$20 (原價$24)
芝士黑華田
e肚價$23 (原價$29)
招牌珍珠撞鮮奶
e肚價$20 (原價$26)
地址 | 屯門屯利街1號華都商場地下7號舖
優惠7 | 爆辣冷麵
爆多蟹子冷面
e肚價$35 買一送一
黑糖有機爆米花
e肚價$35 買一送一
地址 | 元朗又新街37-51號又一新城1樓F066號舖
優惠8 | Mr. M
安格斯大牛堡套餐 慳$18
跟薯條汽水 額外加送怪味雞翼(2隻)
e肚價$44 (原價$62)
地址 | 荃灣鱟地坊80-84華成樓地下B4號舖
優惠9 | 意堡棧
雞肉串(六串)
e肚價$54 (原價$72)
地址 | 灣仔灣仔道149號樂景大廈地下1F號舖
優惠10 | The 5B Private Corner
精選食品 9 折
意大利黑菘露意粉
e肚價$43.2 (原價$48)
自家手打牛肉芝士漢堡
e肚價$52.2 (原價:$58)
蜂蜜雞槌 (4件)
e肚價$43.2 (原價:$48)
地址 | 荃灣柴灣角街38-40號銓通工業大廈5樓B室
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