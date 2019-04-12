【慳首期】觀塘逆市價$28飯盒e度派

「觀塘一隅，周一再起午飯風雲！」打從去年年底有經營「集點自取餐」公司高調裁減逾9成員工後，訂餐APP生態再次歸於「傳統送遞」與「外賣自取」之百家爭鳴，究竟餐膳由餐廳送到食客手中的「最後一公里」是否沒有第三條路可走﹖

(利申﹕此文章由e肚仔市場部撰寫)

在「買飯梗要快，要俾錢中介」的世態，光顧具實力訂餐中介，例如﹕e肚仔，可能就是唯一之途！有別於一般外賣平台於餐牌加收15-20%「隱形」中介費，e肚仔堅持平台上餐牌與餐廳外賣自取同價，此外，一連串恆常優惠活動，如﹕新用戶註冊享$50迎新券、10餐送1餐印花活動、雙周特選餐廳優惠、特選區域折扣、時段優惠折扣及餐飲券預售等均積極發揮平台優勢，為您有效降低用餐使費！我們相信不佔位外賣能有效提升餐廳盈利率，且透過平台把需求與供應配合，能進而提升營運效能，而餐廳與食客今天便可透過e肚仔共享這份數碼化帶來的紅利！

返回正題，e肚仔將於4月15日(星期一)起夥拍中環、灣仔都有分店的「蝦佬」把熱辣辣、多選擇的飯盒直送觀塘3個自取點，均一通脹逆行價$28，以觀塘一個午餐平均$55-$60計，每日勁慳$30，每月慳近$660，多過claim交津，幫您儲首期！再加點生活態度可以嗎﹖+$12多個龍蝦湯、+$9多個紫米露或芝麻糊，原來慳錢都可以咁chill！立即成為e肚π，胃納從此無界！

台式肉臊滷水蛋飯

#緊記3個重要時間折點：

•每日任何時間可於e肚仔預訂翌日午餐

•每朝1030為當日午餐截單時間

•可揀選1200至1400前往指定地點取餐

#e肚π飯盒e度派

約定您，每日觀塘10點半前您話事！立即下載唔會打您斧頭嘅訂餐秘書



用e肚仔您得到嘅

🍜 逾千二間餐廳過萬種餐膳選擇

🍜 揀定取餐時間準時拎唔使排隊

🍜 無限量優惠折扣印花餐餐盡慳

用e肚仔您省卻嘅

🍜 與餐廳餐牌同價，無額外支出

🍜 平台有嘅都買得，無最低消費

🍜 全電子支付埋單，無現金煩惱

攜手打造世界一流、香港製造嘅餐飲O2O展示