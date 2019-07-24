【心房顫動】隱形殺手心房顫動 心律監察儀查清查楚

心臟是人體的摩打，每日不斷工作為大家提供動力。不過心臟亦會出現問題，其中一個較常見的心臟疾病，就是心房顫動，患上心房顫動（房顫），最壞情況會令患者中風。心臟科專科醫生鄒凱勳表示：「面對這個疾病，現時有幾種治療方法，而其中一種就是左心耳封堵手術（LAAO）。」 攝影：鄧倩瑩

心房顫動的原因

聖保祿醫院心臟科顧問醫生鄒凱勳指心房顫動（房顫）是指持續的心跳紊亂，它可以是長期性或間歇性發生，幾日、幾星期甚至幾個月發生一次都有可能，大部分患者房顫發生時未必有明顯的病徵，所以當他們發現患上房顫時，有機會已經出現嚴重的併發症，例如：中風。研究指患房顫的病人較一般人高5倍中風機會，當心臟不能有規律地正常跳動時，血液便無法正常地輸送出去，部分血液會在心臟滯留，日積月累下很容易會凝結成血塊。這些血塊通常會積聚在左心房耳及左心房內的角落。「由於左邊心臟的血液會直接流向腦部，當積聚的血塊脫落，血塊便會隨血液流向腦部，令腦血管栓塞，導致中風。」

血塊通常會積聚在左心房耳及左心房內的角落。

鄒醫生指可以透過藥物控制過快的心跳。 控制心跳最重要 房顫有機會令病人心跳過快或過慢，在控制房顫病徵方面，鄒醫生指可以透過藥物控制過快的心跳，至於因房顫而導致心跳過慢的病人，就可能要植入心臟起搏器，令心跳回復正常水平。除此之外，評估為有高風險中風的房顫患者，需要用藥物減低中風風險。現時有幾種藥物用以減低中風風險，包括傳統抗凝血藥華法林，它可以有效降低中風機會，但病人需要配合飲食控制，否則有機會引起胃出血甚至腦出血，病人亦要定時抽血檢查確保身體情況。至於新一代抗凝血藥物例如阿哌沙班，同樣可以有效減低中風機會，病人毋須控制飲食，但價錢會相對傳統抗凝血藥昂貴。

左心耳封堵手術

房顫患者如果曾經出現出血性拼發症，就未必適合服用抗凝血藥。高中風風險的患者或需考慮進行左心耳封堵手術（LAAO）以降低中風危機。「LAAO是以微創方式，從大腿的靜脈把封堵器傳到左心房，再把左心房耳的開口封閉，避免血塊形成或脫落。」鄒醫生表示做了手術的患者，可以降低六至七成的中風風險，效果與服食抗凝血藥相仿，術後亦不需要再服抗凝血藥。由於所有手術都有其風險，各位人士在決定時必需徵求專業人士意見。

如何確診房顫

如何確定自己患上房顫？鄒醫生指現時會用24小時外置心跳監察器來監察病人24小時內的心跳以確診房顫。病人若懷疑患上間歇性發生房顫，24小時的外置心跳監察器未必能有效確診房顫，患者則可考慮透過植入心律監察儀以作長期監察。如果懷疑自己可能患上房顫，可以立即求醫，尋求專業意見作出合適的診斷方法。

*資料由心臟科專科醫生鄒凱勳提供

當心房顫動患者被診斷有心跳過慢可考慮植入傳統起搏器（左），或無導線微型心臟起搏器（右）。

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