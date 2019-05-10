【母親節Mini Treats】10元8塊甜蜜蜜一整天

撰文：余蔚誼
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5蚊爽嘆元朗名物 - 爆辣冷麵
爆辣於母親節當日特推爆辣凍磅蟹杯麵，慰勞媽媽蝕本價$5，一於同媽咪兜轉下白泥後出元朗一人一杯，墊墊肚再嚟個母親節大餐！老闆特意囑咐小編寫齊成個杯麵成份，等大家知道幾足料幾夠孝心：
爆辣凍螃蟹杯麵
靚蟹柳絲
蟹籽（3包份量 ）
中華沙律 （ 3包份量 ）
冷麵 （ 2包份量 ）
賽螃蟹
西蘭花
*有辣有唔辣，任均選擇！
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逢「茶」買Buy 1 Get 1 Free - 花斑茶社
嫌元朗太遠？旺角、尖沙咀花斑茶社均推「請媽媽飲茶」活動，今時今日潮媽潮爸都唔興茶樓飲茶，帶佢哋飲番杯遍地開花嘅台灣茶飲就最好不過，花斑索性全個餐牌有個茶字嘅都買一送一，有奶嘅除外呀下，行開油尖旺就記得一杯孝敬媽咪，另一杯唔好偏心俾嗲哋，自己再買杯黑糖珍珠奶茶仨人行！
雅 miyabi
臨急抱佛腳 想買個蛋糕俾媽咪
當小編出盡九牛二虎之力推呢篇文俾您嘅時候，應該都仲夠時間去網紅蛋糕店瓜破菓子訂定個人氣蛋糕同媽咪慶祝一下，特推母親節限定嘅「雅 miyabi」士多啤梨蛋糕，記得要喺攞貨時前一日喺e肚仔訂定，一年一次就做番個孝順仔女啦！