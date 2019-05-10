【母親節Mini Treats】10元8塊甜蜜蜜一整天

5蚊爽嘆元朗名物 - 爆辣冷麵

爆辣於母親節當日特推爆辣凍磅蟹杯麵，慰勞媽媽蝕本價$5，一於同媽咪兜轉下白泥後出元朗一人一杯，墊墊肚再嚟個母親節大餐！老闆特意囑咐小編寫齊成個杯麵成份，等大家知道幾足料幾夠孝心：

爆辣凍螃蟹杯麵

靚蟹柳絲

蟹籽（3包份量 ）

中華沙律 （ 3包份量 ）

冷麵 （ 2包份量 ）

賽螃蟹

西蘭花

*有辣有唔辣，任均選擇！



按此下載e肚仔 午餐嗌外賣撳e個掣