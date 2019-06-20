【親子旅遊】新加坡小小智叻星招募　暑假寓學習於旅遊

今年暑假，爸媽一於帶子女搭新加坡航空享受星級飛行體驗，兼跟着著魚尾獅Merli去一趟別具意義的新加坡親子之旅吧。新航假期與新加坡旅遊局合辦「新加坡小小智叻星」計劃，帶小朋友遊覽富教育意義的景點，同時學到課本以外的知識，何樂而不為？

每位小朋友會獲發一份「智叻星地圖」，內含11個新加坡推介景點，例如牛車水原貌館、國家美術館、新加坡動物園、新加坡濱海灣花園、趣志尼亞 （KidZania）新加坡等，並歸納成「文化藝術區」、「自然探索區」，以及「科學通識區」。小朋友收集指定數量的景點印章或拍攝照片，經審閱後可獲得由新加坡旅遊局頒發的認可證書及精美禮品。

小朋友手持「智叻星地圖」遊覽新加坡富教育意義的景點，玩樂之餘又可以增廣見聞。

如果想參加「新加坡小小智叻星」計劃，就要訂購新航假期的新加坡暑假套票啦！新加坡航空來回機票連酒店住宿，2晚套票每位只需港幣2,899起，再享額外雙重賞: 免費第三或第四晚酒店住宿及小童送獨家獅城全景通，除了包括11個智叻星地圖推介景點，更有新加坡環球影城、名勝世界水上探險樂園等人氣景點。如果您有DBS信用卡，每訂購再減港幣400。新航假期亦有新加坡小包團套票，想帶埋祖父母三代輕鬆出遊一樣無問題。

了解更多套票詳情，請瀏覽： www.singaporeair-holidays.com

乘搭2019年最佳航空，新加坡航空提供每日7班香港直航往來新加坡的航班，讓您的行程更輕鬆自在。與小孩出遊更可預訂造型可愛的兒童餐，機上娛樂系統「KrisWorld」，除了卡通動畫電影、兒童節目，還有多款遊戲，讓小孩在機上不會覺得悶。

獨家獅城全景通 精明遊走新加坡

如果你想去新加坡環球影城，就一定要換購獨家的「獅城全景通」！因為一張全景通的價錢只係等於一張新加坡環球影城的入場門票，而且仲包括其他22個人氣景點入場券、文東記海南雞飯、亞坤等地道美食券及觀光遊，夠你玩足兩日。只要訂購新航假期旅遊套票，就可以成人票價港幣456起，小童票價港幣294起換購「獅城全景通」，比起散買景點門票，絕對可節省大量金錢和排隊時間，是你輕鬆出遊新加坡的不二之選！

換購獨家的「獅城全景通」，一卡包括新加坡環球影城、新加坡動物園、河川生態園、名勝世界水上探險樂園、濱海灣花園植物冷室、新加坡摩天觀景輪等人氣景點入場券，節省過千元，絕對值回票價！

星耀樟宜 Jewel Changi Airport

新加坡全新地標，毗鄰樟宜機場，將室內花園與 購物及休閒體驗融為一體。最矚目的必定是世界最高的室內瀑布——雨漩渦，以及四層樓高的室內 花園—— 森林谷！另外亦設有多項玩樂設施，如天懸橋、蹦跳網道、奇幻滑梯、樹籬迷宮等，大小朋友都適合，而且是免費入場！

兒童職場主題樂園 —— 趣志尼亞（KidZania）新加坡

位於聖淘沙的趣志尼亞（KidZania）新加坡是專為3至17歲的孩子而設的兒童職場主題樂園，佔地達81,000平方呎的模擬城市內，可以找到銀行、醫院、便利店、食肆、電台、警署，更與各大商家及著名品牌合作，如肯德基、必勝客、7-11便利店、Canon、Johnson’s、AIA、Esso 、益力多、May Bank等，讓小朋友隨意扮演喜愛的職業，體驗如實際生活一樣的工作環境及工作流程設計。更可與世界各地的小朋友互動，培養小朋友自信心和溝通技巧。

按圖看小朋友的有趣體驗：

除了以上職業，小朋友更可體驗其他職業活動，如消防員、醫生、警察、司機、電視節目主持等等，詳情可參考：www.kidzania.com.sg。

新加坡動物園——幻光雨林之夜（Rainforest Lumina）

新加坡動物園一直大受歡迎，上年推出幻光雨林之夜（Rainforest Lumina）展覽後，更一致好評。今年6月起將推出第二季限定展覽，把科技融合熱帶雨林世界。小朋友和大人可在夜裏漫步動物園，用多感官體驗熱帶雨林的世界——感受光線、舞台佈景、音景、互動和視頻元素併奏出的夢幻之旅。

參觀者將於晚上走進一公里的熱帶雨林，在規劃好的樹梢步道、幻光之路、光之木屋、微光島嶼等13個主題空間裏漫步探索。這裏的動物都有名字，而且有着不同的個性和責任，小朋友們可以到園區內玩互動遊戲，測試自己在雨林中是哪一種動物。活動將於6月起期間限定展覽，詳情可參考：rainforestlumina.wrs.com.sg

濱海灣花園植物冷室

遊過植物冷室後，爸媽可帶小朋友到海邊閒逛，也是不錯的活動呢！

濱海灣花園植物冷室剛榮獲享譽盛名的 2019 年新加坡旅遊獎之最佳景點體驗獎，備受遊客青睞，而且又被新加坡人評為本土地標的名勝之地。濱海灣花園設有「花穹」及「雲霧林」兩個植物冷室，展示各種從地中海和熱帶山區引進的奇花異草，你可穿過「花穹」遊覽非洲、美洲、亞洲、澳洲、歐洲等不同主題的九座花園，驚嘆於「雲霧林」中35米高瀑布的磅礴壯麗，濺起水花形成撩人迷霧。

由即日起至9月22日，你更可欣賞「雲霧林」期間限定的蘭花展，在競相綻放的蘭花中感受沁人心脾的芬芳。

蘭花有着清幽香氣，從蝴蝶蘭的清甜到腋唇蘭的濃郁，爸媽和小朋友欣賞花展時，可以認識各種蘭花獨有的香氣，並在香水盒中品鑑各種芳香，萬勿錯過！

詳情可參考：http://www.gardensbythebay.com.sg



今個暑假，一於訂購新航假期的暑假親子套票，展開難忘親子之旅啦！

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或致電新航假期熱線：2870-8788



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