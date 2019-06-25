【餐廳老闆必讀】如何於白熱化餐飲市場「做大個餅」？

上回商戶必讀細數了e肚仔如何幫餐廳慳人、慳租、慳營銷，即使節流做得井井有條，開源也需有道才稱得上行業贏家，從頗多報導看，大型連鎖近5年的純利率均折折下跌，僅餘2-5%利潤不等，確實有苦自己知！餐飲市場是否經已飽和，再努力也翻不了檯呢？兩大現象告訴您下一步應怎麼走：

核心家庭主導的社會型態

根據統計處資料，由1981起香港每戶家庭人口平均數由4人逐漸跌至今天約2.7人，1-2人家庭由當初只佔總戶數3成驟升至逾半，核心家庭（1-2人戶）主導社會結構成形，由於這些家庭成員少、工時長、以至居住環境狹小等因素，造就一批極倚賴外出用餐的新客源。

點對點餐膳配送成本過高

現時坊間配送平台點對點配餐成本約為每單港幣60元，與內地每個餐配送成本約人民幣5-8元高近10倍，市場經常墮入迷思：只要有天能把量推高，配送成本便會大幅下降，但回歸現實，香港不論在市場胃納、人工成本、用戶對服務質素的高要求等客觀環境因素均極不利於點對點配送，以港幣60元配送成本運送平均訂單額約港幣150-200元的餐膳，乃逆經濟學而行，稍待配送平台投資額殆盡時，成本便會全歸餐廳，現時增長率極高的外賣送遞便會成為一把割在餐廳喉上的雙刃劍。

做好餐膳配送最後一公里

翻檯率以外，「不佔位外賣」乃具遠見餐廳經營者的主戰場，伙拍擁主流港人流量、具長遠經營策略的線上平台是今天一個衝破經營樽頸的重要決定。e肚仔銳意打做最切合本地環境的配餐最後一公里方案，按步成為香港最大線上流量的飲食商城。致電3582 8777 / 於 business@eatojoy.com 留下您的資訊，專屬您的經營伙伴會盡快聯繫，與您共商生意源源不絕大計劃！