【打工仔e肚仔日記】發現米線新大陸　荃灣自創玫瑰露酒辣油米線

主持人：黃繼鋒

香港四處都有雲南米線，不難吃到悶，辣油豬腩肉米線店的老闆也曾思考過這個問題，有同樣想法，於是自行研發了新穎的烹調方法，極具創意。我們若只看這碗米線的外表，可能會覺得這只是一碗普通的辣油米線，看不出其特別之處，但別以貌取人。

其實師傅在製作的過程中加放了一種很特別的材料，那就是玫瑰露酒。他更說如果要真正讓酒的味道發揮出來，無需攪拌，只要把豬骨湯撞下去就可以了。這種另類的做法令辣油米線的味道調製得很特別，有別於市面上的酸辣風味，入口時有強烈玫瑰露酒味，也帶些許甜味，整個體驗新奇獨到。

別讓那鮮紅外表嚇倒，辣油米線貌似超辣，其實並沒有你想像般那麼辛辣，大概相等於X仔的「十小辣」，應該不食辣的也不會吃得吃力吧。這個混合了玫瑰露酒的湯底，把米線和腩肉都一並昇華了，讓每位食客對這碗辣酒豬腩肉米線都如痴如醉，難捨難離。

除此之外，師傅在做這個紅油抄手的時候，也放進了不同的調味料，尤其是醋，中和了雲吞的辣，也讓這道菜更加開胃。豬肉是半肥瘦，散發著油脂香味，口感彈牙。

辣油豬腩肉米線，這種新口味的米線，用e肚仔便可以吃得到，現在從e肚仔下單更有獨家優惠：所有招牌套餐($46)配送1款小食(價值$18)，優惠期由6/7至19/7，快點落單吧！

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外婆辣酒米線專門店

地址：荃灣荃景圍100-102號荃灣中心商場二期地下9號舖

營業時間：

星期一至二、四至日 11:00 - 20:30

星期三 全日休息