【打工仔e肚仔日記】西營盤傳統山東菜　餃子富有人情味

主持人：黃繼鋒

餃子，是中國傳統食物，用手將麵皮包著肉和菜，一隻又一隻，這些民間簡單的食材，卻帶出無與倫比的溫暖。畢老闆是山東人，跟太太開辦了京香餃，營業至今已有十五年，這些年來並非一帆風順，中途也遇風浪，經歷過幾次搬遷，最後也無阻他們繼續經營的決心，讓京香餃歷久不衰。

山東人最擅長就是煮餃子，每天由揉搓水餃皮開始，每個步驟老闆娘也親力親為，每一件餃子也是她的心血結晶，所以這裡的餃子總是多出了一份人情味。連菜瀾也曾推介過！

這一份韭菜豬肉餃，豐富的餡料雖然沒什麼特別調味，採用的都是最簡單的材料，但餃子卻同樣簡單地美味。手搓的餃子皮厚薄適中，做得剛剛好，完全沒有太硬咬不開的情況。食餃子怎可以不蘸醋呢？酸味不只開胃，更襯托出豬肉的鮮味。山東人煮餃子，果然都是老師傅，手藝深奧精微。

山東人都喜歡吃羊肉，為了除去羊羶味，除了羊肉，他們還會把惹味的京蔥和秘製的蔥薑油一併加入麵裡，再開猛火炒一炒，一碟蔥爆羊肉炒麵就這樣誕生。炒出來的羊肉肉質軟身，帶有一陣獨特既醬香味，那是因為他們放了磨鼓醬，讓每一條麵條都非常入味，口感煙韌，教人吃個不停。

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京香餃

地址：西環西營盤皇后大道西418號地下

營業時間：星期一至日 11:30 - 20:30

