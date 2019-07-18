【打工仔e肚仔日記】份量嚇人的全日早餐　 邪惡爆汁班尼迪蛋

主持人：黃繼鋒

一日之計在於晨！吃得到一個好的早餐，自然就有好的一天。當然，不是每個人都可以早起，所以我們就需要有任何時候都可以吃得到的全日早餐。

沙田第一城La Kaffa的這份全日早餐份量驚人，首先我們一定要先吃田園沙律開一開胃，酸酸的黑醋，勾起了我對早餐的渴望，垂涎三尺！然後是那個外皮香脆的多士，跟很多餐廳不同，他們選用了麥包，焗出來的色澤特別有層次，吃起來還帶一陣香香的麥味！另外還有四款不同的特色西式香腸。

口渴來一杯咖啡凍朱古力咖啡，最高的一層忌廉迷倒一眾人，而且咖啡裡加入了咖啡凍，讓人有令人耳目一新的口感。

是時候對付這個貌相邪惡的班尼迪蛋，半熟的蛋，淋上了由牛油精、蛋黃與白醋製作的醬汁，簡直是一件藝術品。一咬下去所有蛋汁流出來，十分邪惡，令人越吃越興奮呢！難怪有人說吃過早餐特別精神，我現在明白了。

要有good morning，用e肚仔叫一個美味早餐便可以了！由21/7至到27/7，La Kaffa的全日早餐系列全部8折，即下載e肚仔下單享受吧！

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La Kaffa

地址：沙田第一城中心地下G93B號店鋪

營業時間：星期一至日 08:00 - 21:00