【月餅攻略】善用平台優惠 折上折入手全港最抵月餅

【不斷更新】仲有唔夠個幾月就中秋節，今年係e肚仔首年加入賣月餅行列，由傳統老字號到新派特色餅我哋都為您網羅，金睛火眼留意著我哋每個獨立品牌嘅介紹，可以保證驚喜陸續有來﹕
您亦 #毋須格價，因為不論新舊e肚仔用戶都有極具吸引力優惠，喺我哋平台見到啱買、啱送禮，毫不猶疑落單，因為搶晒就冇㗎喇 → https://eatojoy.page.link/uUB8
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【Crostini 法式伴月、柚子奶皇月餅】
相信喜歡慢活、著重高品質生活嘅您對Crostini呢個品牌一啲都唔會陌生，因為全港已經有逾20間分店為大家提供特色麵包、糕點及咖啡。即刻睇睇佢哋今年有咩月餅選擇
#法式伴月 | 8月31前早鳥優惠$230盒
傳統月餅之中輕盈選擇不多，法式伴月猶合英式High Tea元素與本地月餅文化，唔同口味嘅慕絲蛋糕組合成創新西式月餅組合，剩睇外表都吸睛非常，不妨買番兩盒，中秋佳節與家人喺皎潔明月下樂嚐High Tea之美
#柚子奶皇月餅 | 8月31前早鳥優惠$230盒
不得不推介呢個加入柚子嘅奶皇月，全手工製作，且嚴選天然材料，唔膩口之餘夠健康，一家大細都唔使就著食，共度溫馨月圓夜
補充多句，Crostini所有月餅都百份百本地手工製作，多一份安心！現可於e肚仔購買 #現餅 及 #餅券，數量有限賣完即止 - https://eatojoy.page.link/uUB8
#現餅取貨期 | 20/8/2019 -13/9/2019
#餅券取貨期 | 1/8/2019 - 13/9/2019
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#毋須格價 #善用平台優惠最精明
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（即新用戶分開單買2盒，每盒$205就埋到單）
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（舊用戶同一張單買3盒，折實每盒$213.4）
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【貓奴必搶 貓部（幸活）可愛月餅】
由日本人氣品牌Felissimo旗下嘅貓咪雜貨品牌-「貓部」推出嘅超萌貓咪月餅
合共兩款選擇
1.綠茶紅豆麻糬月餅6件 原價$348 e肚價$258
2.奶皇月餅6件 原價$348 e肚價$258
幸活為日本貓部授權於香港製造貓咪月餅之供應商，今個中秋無論係送俾人定自己品嚐，鍾意貓嘅您，絕對不能錯過有主子個「貓樣」嘅月餅 - https://eatojoy.page.link/uUB8
#現餅取貨日期 1/8/2019-11/9/2019
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（即新用戶分開單買2盒，每盒$233就埋到單）
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（舊用戶同一張單買2盒，折實每盒$240）
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【h Dessert 健康月餅優選】
e肚仔知道因為種種健康原因，唔係每個人有quota食傳統月餅，特意搜羅坊間健康優選，俾大家過節時盡情食玩，享受佳節之美
#日本甘薯核桃月餅 e肚價$240
用日本甘薯配以核桃、椰棗、天然杏脯、椰子油等天然材料製造，味道清新可口，加上環保材料包裝減少節慶廢物，享受同時不失生活態度
#甘荀杏仁月餅 e肚價$240
除咗甘薯核桃、仲可以揀甘荀杏仁，同樣配搭其他天然材料，一家大細都食得
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#現餅取貨日期 1/9/2019-13/9/2019
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#毋須格價 #善用平台優惠最精明
優惠一：e肚仔新用戶首2單迎新滿額50即減25
（即新用戶分開單買2盒，每盒$215就埋到單）
優惠二：e肚仔舊客戶購買月餅產品滿額500輸入券碼「fly2moon」全單93折
（舊用戶同一張單買3盒，折實每盒$223.2）
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通訊界潮物 - PePe蛙冰皮(6個) 早鳥價$388
【您最愛嘅 #PePe蛙 出沒注意】
限量50盒，由Foodie Buddies製作嘅PePe蛙冰皮可以係您中秋團圓時快樂嘅泉源，時至今日有邊個Whatsapp唔用PePe蛙？今個中秋一於咬啖PePe蛙，歡樂遍全家！
#PePe冰皮月餅禮盒（6個裝）$388
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#e肚月餅入手攻略
新用戶用$25迎新券 → $363/盒
舊用戶買兩盒入fly2moon碼93折 →$361/盒
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【最瑰麗嘅果王冰皮精選】
榮獲世界榴槤錦標賽（貓山王）冠軍，選用自然熟成掉落貓山王果肉精製，100%純榴槤果肉製造，只看牌面都略知榴槤山兩款榴槤冰皮嘅矜貴之處
#聚月一品6個裝
單盒95折折實 $378.1/盒
雙盒88折折實 $350.2/盒
別樹一格 黑金軀殼 竹炭冰皮
#月夜墨林4個裝
單盒95折折實 $444.6/盒
雙盒88折折實 $411.8/盒
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#現餅即日起已供取貨
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#e肚月餅入手攻略 #毋須價格 #因為您已看見最抵價格
新用戶用$25迎新券
買雙盒聚月一品→ $337.7/盒
買雙盒月夜墨林→ $399.3/盒
舊用戶輸入fly2moon碼93折
買雙盒聚月一品→ $325.7/盒
買雙盒月夜墨林→ $383/盒
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生桐奶皇月 早鳥價$288
【走在修身界最前 生桐月餅】
大家都應該聽過近月爆紅嘅「#生桐飲食法」，透過降低碳水化合物嘅吸收，產生桐體，令身體燃燒脂肪，小編身邊唔少朋友都對呢種keep fit方法趨之若鶩，話好見效咁話！
由聾啞員工主理嘅社企籽樂廚房今年推出生桐奶皇月，行緊低碳水化合物飲食法嘅您→沒有錯過的理由💁🏻♀🏃🏻♀🏃🏻♂
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#e肚月餅入手攻略 #毋須價格
#因為您已看見最抵價格
原價$288/盒
新用戶用券價 $263/盒
舊用戶買2盒輸入93折碼fly2moon $267.8/盒
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【人氣插畫家DustyKid →塵月餅】
Fans注意⚠網紅插畫家DustyKid嘅月餅每粒餅面都有一粒塵同埋「想你」嘅字樣，有抹茶、朱古力、蓮蓉及果仁等口味，睇得又食得，全部都係mini版，女生一啖一個都不失儀態，立即購買↓
〈月下相會．塵月餅〉抹茶及朱古力 $138
〈花好月圓．塵月餅〉蓮蓉及果仁 $138
〈花好月圓．塵果乾籃 A SET〉
包含月餅1盒 (蓮蓉及果仁味) 、果乾 3 包 、
茶包 3 SET、曲奇 1盒) $268
〈花好月圓．塵果乾籃 DELUXE B SET 〉
包含月餅1盒 (蓮蓉及果仁味) 、果乾 3 包 、茶包 3 SET、曲奇 1盒、梅酒1枝、大面塵曲奇)$398
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#e肚月餅入手攻略 #毋須價格
#因為您已看見最抵價格
〈月下相會．塵月餅〉抹茶及朱古力 或
〈花好月圓．塵月餅〉蓮蓉及果仁
新用戶用券價 $138-$25=$ 113/盒
舊用戶買4盒輸入93折碼fly2moon $128.4/盒
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#心動不如立即行動 → https://eatojoy.page.link/uUB8