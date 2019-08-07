【月餅攻略】善用平台優惠 折上折入手全港最抵月餅

【不斷更新】仲有唔夠個幾月就中秋節，今年係e肚仔首年加入賣月餅行列，由傳統老字號到新派特色餅我哋都為您網羅，金睛火眼留意著我哋每個獨立品牌嘅介紹，可以保證驚喜陸續有來﹕

您亦 #毋須格價，因為不論新舊e肚仔用戶都有極具吸引力優惠，喺我哋平台見到啱買、啱送禮，毫不猶疑落單，因為搶晒就冇㗎喇 → https://eatojoy.page.link/uUB8

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【Crostini 法式伴月、柚子奶皇月餅】

相信喜歡慢活、著重高品質生活嘅您對Crostini呢個品牌一啲都唔會陌生，因為全港已經有逾20間分店為大家提供特色麵包、糕點及咖啡。即刻睇睇佢哋今年有咩月餅選擇

#法式伴月 | 8月31前早鳥優惠$230盒

傳統月餅之中輕盈選擇不多，法式伴月猶合英式High Tea元素與本地月餅文化，唔同口味嘅慕絲蛋糕組合成創新西式月餅組合，剩睇外表都吸睛非常，不妨買番兩盒，中秋佳節與家人喺皎潔明月下樂嚐High Tea之美

#柚子奶皇月餅 | 8月31前早鳥優惠$230盒

不得不推介呢個加入柚子嘅奶皇月，全手工製作，且嚴選天然材料，唔膩口之餘夠健康，一家大細都唔使就著食，共度溫馨月圓夜

補充多句，Crostini所有月餅都百份百本地手工製作，多一份安心！現可於e肚仔購買 #現餅 及 #餅券，數量有限賣完即止 - https://eatojoy.page.link/uUB8

#現餅取貨期 | 20/8/2019 -13/9/2019

#餅券取貨期 | 1/8/2019 - 13/9/2019

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（即新用戶分開單買2盒，每盒$205就埋到單）

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（舊用戶同一張單買3盒，折實每盒$213.4）

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【貓奴必搶 貓部（幸活）可愛月餅】

由日本人氣品牌Felissimo旗下嘅貓咪雜貨品牌-「貓部」推出嘅超萌貓咪月餅

合共兩款選擇

1.綠茶紅豆麻糬月餅6件 原價$348 e肚價$258

2.奶皇月餅6件 原價$348 e肚價$258

幸活為日本貓部授權於香港製造貓咪月餅之供應商，今個中秋無論係送俾人定自己品嚐，鍾意貓嘅您，絕對不能錯過有主子個「貓樣」嘅月餅 - https://eatojoy.page.link/uUB8



#現餅取貨日期 1/8/2019-11/9/2019

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（即新用戶分開單買2盒，每盒$233就埋到單）

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（舊用戶同一張單買2盒，折實每盒$240）

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【h Dessert 健康月餅優選】

e肚仔知道因為種種健康原因，唔係每個人有quota食傳統月餅，特意搜羅坊間健康優選，俾大家過節時盡情食玩，享受佳節之美

#日本甘薯核桃月餅 e肚價$240

用日本甘薯配以核桃、椰棗、天然杏脯、椰子油等天然材料製造，味道清新可口，加上環保材料包裝減少節慶廢物，享受同時不失生活態度

#甘荀杏仁月餅 e肚價$240

除咗甘薯核桃、仲可以揀甘荀杏仁，同樣配搭其他天然材料，一家大細都食得

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#現餅取貨日期 1/9/2019-13/9/2019

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#毋須格價 #善用平台優惠最精明

優惠一：e肚仔新用戶首2單迎新滿額50即減25

（即新用戶分開單買2盒，每盒$215就埋到單）

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（舊用戶同一張單買3盒，折實每盒$223.2）

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通訊界潮物 - PePe蛙冰皮(6個) 早鳥價$388

【您最愛嘅 #PePe蛙 出沒注意】

限量50盒，由Foodie Buddies製作嘅PePe蛙冰皮可以係您中秋團圓時快樂嘅泉源，時至今日有邊個Whatsapp唔用PePe蛙？今個中秋一於咬啖PePe蛙，歡樂遍全家！

#PePe冰皮月餅禮盒（6個裝）$388

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#e肚月餅入手攻略

新用戶用$25迎新券 → $363/盒

舊用戶買兩盒入fly2moon碼93折 →$361/盒

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【最瑰麗嘅果王冰皮精選】

榮獲世界榴槤錦標賽（貓山王）冠軍，選用自然熟成掉落貓山王果肉精製，100%純榴槤果肉製造，只看牌面都略知榴槤山兩款榴槤冰皮嘅矜貴之處

#聚月一品6個裝

單盒95折折實 $378.1/盒

雙盒88折折實 $350.2/盒

別樹一格 黑金軀殼 竹炭冰皮

#月夜墨林4個裝

單盒95折折實 $444.6/盒

雙盒88折折實 $411.8/盒

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#現餅即日起已供取貨

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#e肚月餅入手攻略 #毋須價格 #因為您已看見最抵價格

新用戶用$25迎新券

買雙盒聚月一品→ $337.7/盒

買雙盒月夜墨林→ $399.3/盒

舊用戶輸入fly2moon碼93折

買雙盒聚月一品→ $325.7/盒

買雙盒月夜墨林→ $383/盒

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生桐奶皇月 早鳥價$288

【走在修身界最前 生桐月餅】

大家都應該聽過近月爆紅嘅「#生桐飲食法」，透過降低碳水化合物嘅吸收，產生桐體，令身體燃燒脂肪，小編身邊唔少朋友都對呢種keep fit方法趨之若鶩，話好見效咁話！

由聾啞員工主理嘅社企籽樂廚房今年推出生桐奶皇月，行緊低碳水化合物飲食法嘅您→沒有錯過的理由💁🏻‍♀🏃🏻‍♀🏃🏻‍♂

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#e肚月餅入手攻略 #毋須價格

#因為您已看見最抵價格

原價$288/盒

新用戶用券價 $263/盒

舊用戶買2盒輸入93折碼fly2moon $267.8/盒

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【人氣插畫家DustyKid →塵月餅】

Fans注意⚠網紅插畫家DustyKid嘅月餅每粒餅面都有一粒塵同埋「想你」嘅字樣，有抹茶、朱古力、蓮蓉及果仁等口味，睇得又食得，全部都係mini版，女生一啖一個都不失儀態，立即購買↓

〈月下相會．塵月餅〉抹茶及朱古力 $138

〈花好月圓．塵月餅〉蓮蓉及果仁 $138

〈花好月圓．塵果乾籃 A SET〉

包含月餅1盒 (蓮蓉及果仁味) 、果乾 3 包 、

茶包 3 SET、曲奇 1盒) $268

〈花好月圓．塵果乾籃 DELUXE B SET 〉

包含月餅1盒 (蓮蓉及果仁味) 、果乾 3 包 、茶包 3 SET、曲奇 1盒、梅酒1枝、大面塵曲奇)$398

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#因為您已看見最抵價格

〈月下相會．塵月餅〉抹茶及朱古力 或

〈花好月圓．塵月餅〉蓮蓉及果仁

新用戶用券價 $138-$25=$ 113/盒

舊用戶買4盒輸入93折碼fly2moon $128.4/盒

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