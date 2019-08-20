【長沙灣美食Café】芝士吉列蝦薄餅, 超薄脆餅底

一塊薄餅出不出眾, 很在乎食材質素和餅皮烤製風味。長沙灣瘋鳥由幾位年青人合資開張, 推出不同美味的Café小食。當中最搶鏡的是三重芝士吉列蝦薄餅和日式南蠻炸雞翼配他他醬。

瘋鳥 Hummingbird

一塊薄餅出不出眾, 很在乎食材質素和餅皮烤製風味。長沙灣瘋鳥由幾位年青人合資開張, 推出不同美味的Café小食。當中最搶鏡的是三重芝士吉列蝦薄餅和日式南蠻炸雞翼配他他醬。

8吋三重芝士吉列蝦薄餅 ($120)

三重芝士吉列蝦薄餅

加入秘製醬汁在芝士吉列蝦薄餅

三重芝士放在芝士吉列蝦薄餅

瘋鳥三重芝士吉列蝦薄餅的每一隻炸蝦都是即叫即炸, 餅底更加入自家秘製的香草蕃茄醬, 配合車打、Mozeralla和巴馬神三種芝士, 食材足夠「芝」味!三重芝士配合吉列炸蝦的蝦肉, 一口咬入的香味是十分出色。每一個薄餅有8吋大, 相信適合2個人一起享用, 但如果1個人吃會更加豪爽盡興。另外餅皮超薄鬆脆, 在眾多美食壓頂之下都可以保持不濕軟和發烤風味, 這塊薄餅值得落單一試!

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日式南蠻炸雞翼6件配他他醬 ($57)

日式南蠻炸雞翼配他他醬

日式南蠻炸雞翼配他他醬也是店中一大亮點。香脆的日式南蠻炸雞翼是經廚師一早醃製, 所以有關美味的醃料已經盡入雞翼之中, 十分入味。一口咬入之後, 會發覺油香由雞肉滲入到味蕾。加上廚師秘製的他他醬汁, 這個他他醬汁是由蘋果醋混製而成, 令整個日式南蠻炸雞翼不單是香, 而且是甚具特色滋味的多重享受。

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瘋鳥 Hummingbird

店舖地址: 長沙灣順寧道65號地舖

營業時間: 12:00 – 20:20