深水埗尋寶地圖 $8蚊大件美食推介

特級水果四季

位於元州街街口當眼位置的「茶井奶蓋專門店」，街坊們未幫襯過都一定路過過，「茶井」除了奶蓋茶飲出色之外，其「特級水果四季」水果茶也不錯，既足料而且不會過份「人造甜」，用e肚仔外賣自取APP落單只需8元！8月28日可自取。👉按此落單👈

蜜糖雞亦薯條

福榮街少女café 「花說」，它的蜜糖雞翼薯條很受少女和文青歡迎，當作下午茶剛剛好，現在落單只需8元，售完即止。👉按此落單👈

Chicken Salad

而D2 Place附近的億利工業中心「Farmers Choice」專售有機蔬菜，如果你想食得健康，不妨試試它的Chicken Salad，8 dollars only. 👉按此落單👈

銷魂冬陰雞炒飯

同樣位於億利工業中心的「為食比比」，它的銷魂冬陰雞炒飯真正大大碟，下星期三午餐或晚餐有著落了👉按此落單👈8月28日取餐

海鮮闊條麵

同樣大大碟的有DK Pizza Café 的海鮮闊條麵，多餘說話不用多說，只淨最後20客，即將售罄！只售8元👉按此落單👈8月28日取餐

安格斯牛柳粒

如果以上深水埗範圍的8元美食不合你胃口，這個葵芳廣場「烤焗工房」的安格斯牛柳粒吸引到你嗎？只售8元👉按此落單👈8月28日取餐