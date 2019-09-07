9月8日港九新界驚現大量$8美食優惠

市面又再出現美食海嘯潮了。陸續有食店夥拍網上外賣平台, 發起9月8日、18日、28日美食割價宣傳, 實行$8食一餐! 參與食肆遍布港九新界。

今次活動由e肚仔外賣自取平台發起, 目的是慶祝網上外賣自取平台成立1周年, 同時夥拍餐廳, 一起宣傳香港出色美食。由於今次容許預訂方式購買, 所以如果真的想食到心頭好, 便一定要盡早下單。大家只需要透過e肚仔外賣手機APP, 到指定活動優惠頁選擇心水食品, 繼而付款即可。現在便等小編率先介紹一下9月8日的美食啦!

大埔嘆番碗(蘇記)車仔麵小食太和分店 - 招牌八寶麵 $8 (原價:$54)

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尖沙咀品茶弄啡 - 鮮柳丁綠茶 $8 (原價$28)

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葵涌大丼家燒烤牛丼專門店 - 元祖燒牛肉飯 $8 (原價:$50)

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元朗真台客 - 鹽酥雞便當 $8 (原價:$48)

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旺角角落 - 鹽酥雞肉燥飯 $8 (原價:$58)

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太子腸粉仔溝餃子妹 - 腸粉 + 餃子3隻 $8 (原價:$31)

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尖沙咀六座雲吞麵 - 柱侯牛腩飯 $8 (原價$58)

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更加多9月的$8美食優惠陸續有來, 將會為大家緊密更新報導!