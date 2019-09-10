9月18日全港推出大量$8飯餐任你選擇

9月18日港九新界多區食肆夥拍網上外賣平台e肚仔,齊齊推出$8美食。美食種類都頗為誇張, 無論飯類、麵類、台飲、果汁、小食、湯類都一應俱全。

經小編粗略目測, 如果以每樣食品100份計算, 開售後18小時, 粗略估計應該已經售出超過700份食物。特別是許留山觀塘店的芒椰蘆薈爽/超多芒西米, 100杯瞬眼已經售出58杯, 十分搶手。

還有很多很多$8美食讓大家選擇, 便等小編一一分享給大家看看啦!

$8芒果蘆薈爽/超多芒西米 - 許留山

地點: 藍田、九龍灣、油塘、紅磡、鑽石山、黃大仙、尖沙咀、銅鑼灣、旺角、佐敦、油麻地、沙田、馬鞍山、青衣、大埔、粉嶺、屯門、天水圍

$8芒果蘆薈爽/超多芒西米 - 許留山

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$8檸檬西瓜綠茶(沙冰) - Flamingo Bloom (原價: $39)

地點: 中環、赤柱

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$8台式肉燥飯拼醬汁魚肉春卷 - 小伊甸 (原價: $55)

地點: 觀塘

$8台式肉燥飯拼醬汁魚肉春卷 - 小伊甸 (原價: $55)

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$8 大香香雞 - 豪大大雞排 (原價: $32)

地點: 觀塘

$8 大香香雞 - 豪大大雞排 (原價: $32)

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$8肉燥雞翼飯 - 靚太煮意 (原價: $45)

地點: 荃灣

$8肉燥雞翼飯 - 靚太煮意 (原價: $45)

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$8豬扒干撈米線 - 金香緣雲南過橋米線 (原價: $43)

地點: 荃灣

$8豬扒干撈米線 - 金香緣雲南過橋米線 (原價: $43)

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$8 五款盅頭飯+油菜 - 新明發食家 (原價: $38)

地點: 荃灣

$8 五款盅頭飯+油菜 - 新明發食家 (原價: $38)

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$8 韓式拌飯 - 首爾石鍋燒 (原價: $46)

地點: 旺角

$8 韓式拌飯 - 首爾石鍋燒 (原價: $46)

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$8 忌廉白汁焗海鮮龍利柳飯 - 再來一次 (原價: $42)

地點: 旺角

$8 忌廉白汁焗海鮮龍利柳飯 - 再來一次 (原價: $42)

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$8 白汁雞胸意粉 - The playground cafe (原價: $52)

地點: 旺角

$8 白汁雞胸意粉 - The playground cafe (原價: $52)

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$8 蘿蔔牛腩菜心飯 / 蘿蔔猪軟骨菜心飯 - 旺囍車仔麵 (原價: $47)

地點: 旺角

$8 蘿蔔牛腩菜心飯 / 蘿蔔猪軟骨菜心飯 - 旺囍車仔麵 (原價: $47)

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$8 淨魚三寶（魚蛋，魚片頭，魚皮餃）- 田記魚蛋牛腩專門店 (原價: $36)

地點: 旺角

$8 淨魚三寶（魚蛋，魚片頭，魚皮餃）- 田記魚蛋牛腩專門店 (原價: $36)

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$8 泰式香茅豬扒飯 - 泰潮 (原價: $48)

地點: 中環

$8 泰式香茅豬扒飯 - 泰潮 (原價: $48)

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$8 香茅豬肉撈檬 - 鳴越越式料理 (原價: $58)

地點: 中環

$8 香茅豬肉撈檬 - 鳴越越式料理 (原價: $58)

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$8 古早香菇爌肉伴滷豆干配飯 - 大呷台灣 (原價: $65)

地點: 中環

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$8 胡椒豬肚雞湯 - 大熊在吃 (原價: $50)

地點: 屯門

$8 胡椒豬肚雞湯 - 大熊在吃 (原價: $50)

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$8 小時候鹽酥雞便當 - 台北車站 (原價: $48)

地點: 尖沙咀

$8 小時候鹽酥雞便當 - 台北車站 (原價: $48)

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$8 叉燒煎雙蛋飯 - 千樂燒味餐室 (原價: $53)

地點: 灣仔

$8 叉燒煎雙蛋飯 - 千樂燒味餐室 (原價: $53)

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$8 百味酸菜魚麵餐 - 百味川 (原價: $56)

地點: 大埔

$8 百味酸菜魚麵餐 - 百味川 (原價: $56)

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$8 椒鹽豬扒飯 - 富榮茶餐廳 (原價: $49)

地點: 黃大仙

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$8皇牌泰式豬脾飯 - 豬媽飯堂 (原價: $45)

地點: 沙田

$8皇牌泰式豬脾飯 - 豬媽飯堂 (原價: $45)

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$8招牌魚蛋面 - 香港仔魚旦王 (原價: $31)

地點: 葵芳

$8招牌魚蛋面 - 香港仔魚旦王 (原價: $31)

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