果汁飲品專門店Flamingo Bloom, 9月18日推出$8一杯季節限定特飲, 檸檬西瓜綠茶沙冰。今次夥拍外賣自取平台e肚仔，在中環IFC和赤柱分店，推出$8一杯檸檬西瓜綠茶沙冰，讓各位中環工作朋友和赤柱居住的街坊，都可甜一甜，消消暑。

其實Flamgo bloog的檸檬西瓜綠茶沙冰並不是經常出現，而有季節限定。所以如果大家去到Flamgo bloog看餐牌時，見不到檸檬西瓜綠茶沙冰是十分正常，因為是季節限定推出的飲品。因此如果真是要飲到, 甚至有超級優惠，就要去e肚仔外賣APP，預購9月18日指定時間到Flamgo Bloog自取。

-> 按此立即搶購檸檬西瓜綠茶沙冰

9月18日Flamingo Bloom優惠分店之一 - IFC國際金融中心店

-> 按此立即了解Flamingo Bloog IFC國際金融中心分店搶購情況

-> 按此立即了解Flamingo Bloog 赤柱分店搶購情況

清涼酸甜 驚喜薄荷錯角

由於是特色系列和限定飲品, 小編都不能完整試味, 只能嘗試到檸檬西瓜沙冰, 欠綠茶, 但都可以幫大家試試大致的味道。檸檬西瓜沙冰是由打散的西瓜和幾片大大的檸檬片混製而成。西瓜本身已經多水和透心涼，還要加上沙冰，結合檸檬片，縱使沒有加入任何薄荷成份，都有一陣短暫薄荷的透心涼錯覺。十分有趣。相信如果加入綠茶, 會更有驚喜。

加上檸檬片和滲了出來的檸檬汁，酸酸甜甜的味蕾反應，坐了整天辦公室，飲了幾口，都會十分提神和有精力回來。

檸檬都幾大塊

今次只能試到檸檬西瓜沙冰, 要等到9月18日才可以試到檸檬西瓜綠茶沙冰

持續涼快 抗熱提神

小編亦都實測過拿著沙冰在戶外1小時，溫度都保持到涼浸浸的感覺，而味道亦不會因沙冰溶化而有好大影響。十分適合1小時放工作午膳之後，飲住回辦公室享受。你一定會感受到有一陣好強的涼快感覺由內湧向外，把炎熱天氣的熱辣辣感覺完全打跨。

都幾大杯, 小編足足飲了1小時

結合其他$8餐 9月18日$16食飽飽

適逢今次檸檬西瓜綠茶沙冰結合e肚仔外賣自取平台的9月18日宣傳系烈, 中環多間餐廳都會有$8飯餐提供。這樣一想, 大家都不妨可先去Flamgo bloog取飲品, 再去某些餐廳取飯餐, 再回公司享用午膳, 這樣便可以涼浸浸地外出行一行, 再回去享用食物。大家又或者會好擔心餐廳排隊的情況, 但正正由於今次的活動是夥同e肚仔外賣自取平台, 大家只要用APP落單, 於指定時間去取餐, 根本就不用排隊去取飲品或飯餐。大家也可借今次機會, 試試這種舒服方便的餐飲外賣體驗。

-> 按此立即看看9月18日全港多區$8飯餐優惠