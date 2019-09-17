荔枝角超嫰慢煮豬肋骨 限量激減超半價

香港荔枝角食豬的餐廳好多，但要針對食豬的專門店就好少。荔枝角豬門店The Salted Pig就是其中一間讓食豬愛好者的好選擇。今次小編為大家挑選了餐廳中2大必食菜式。

慢煮醬燒豬肋骨伴薯條 (Slow-Cooked BBQ Baby Back Ribs)

優惠價$108 (原價$258) 每日限量推介, 直至2019年9月19日

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荔枝角The Salted Pig門店距離荔枝角港鐵站D1出口只需3分鍾內

慢煮醬燒豬肋骨伴薯條 (Slow-Cooked BBQ Baby Back Ribs)

來到The Salted Pig，當然要食豬啦。小編今次挑選了慢煮醬燒豬肋骨伴薯條作為首選。單是第一口咬落去的口感，便有一種超嫰滑多汁的感覺，繼而出現酸甜惹味燒烤的味道。

慢煮醬燒豬肋骨之所以那麼嫰滑，全因為經過慢煮的過程。餐廳經理阿Ron更加分享曾經有客人不太了解慢煮豬肉的美味之處，食過之後，投訴太嫰滑，令阿Ron不知怎樣回應。

不得不試的是那些倒在慢煮醬燒豬肋骨上的醬汁。那些醬汁是經過廚師，用黑糖，黃糖和茄汁等成份，自行配製而成，令口感和味覺都有同步享受。

秘製醬汁十分出色

因為是慢煮, 超級嫰滑

西班牙海鮮飯 ($168)

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另一個小編特別推薦的是西班牙海鮮飯。起初見餐牌時覺得平平無奇，極其量是有十分豐富的大蝦，尤魚，蜆等海鮮類食物。但當大家食落口的時候，便會知道整個西班牙海鮮飯都有一陣白酒的味道, 而且更加有海鮮水, 令整個飯散發著一流的鮮味。眾所周知, 白酒配海鮮是最好, 簡直享受。有些朋友可能曾經試過白酒遇上海鮮水會有一點酸味, 但小編今次卻沒有這種感受, 處理得十分好。一句而言, 這個西班牙海鮮飯好有驚喜, 值得試試, 試過才感受到, 很難言喻。

另外飯的顏色如此鮮艷, 是用了蕃紅花。

西班牙海鮮飯