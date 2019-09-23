黃竹坑打工仔午飯新選擇 外賣集點飯餐低至$25

如果你是黃竹坑打工仔一族, 相信對南朗山熟食中心、香業路、業勤街的食肆餐廳絕不陌生。近來外賣集點新選擇了!

有網上外賣自取平台在黃竹坑推出工作天午飯集點自取服務。打工仔們只需要在星期日下午3:00至星期五上午10:30前, 預訂揀選次日的飯餐飲料, 於中午12:00 – 1:30時間在指定集合取餐點提取午餐便可。

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黃竹坑外賣集點選擇除了啟時深灣大廈, 亦有環匯廣場。大家亦可建議下。

就以黃竹坑為例, 小編初步眼見午飯價格由$30至$62, 種類大致有中式盅飯、港式焗飯、西式意粉、日式便當、越式撈檬、東南亞油飯河粉, 甚至有適合健美和注重健康的營養餐提供。不單如此, 如果首次使用e肚仔外賣自取平台而又買超過$50, 更可享$25優惠, 次數可以有2次, 意味住如果跟同事一起合單, 或者自己一個食超過$50就有幾不錯的午飯優惠, 低至$25一個午飯。

黃竹坑集點午餐的價錢和選擇都多元化, $30都有。

地點方面, 取飯點都放在不同主要工商大廈門口前面, 方便打工仔落樓即取, 免卻走一大段路才可以安安樂樂食番餐的時間和腳骨力。地點方面分別有兩個, 分別是啟時深灣大廈和環匯廣場。有關服務供應商e肚仔亦都好歡迎打工一族去Facebook提議開設新集點, 放在打公仔工商大廈樓下。

黃竹坑午飯集點位置A:

香葉道38號啟時深灣大廈正門外

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黃竹坑午飯集點位置B:

黃竹坑道21號環匯廣場正門外

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食物方面, 小編都在網上抽了下來給大家參考, 不過有關食物未必必然在當天的餐牌中出現, 因為官方是會不定時更新餐牌、食物種類和相關價錢。建議各位自行去e肚仔外賣自取平台網頁或手機APP了解。

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