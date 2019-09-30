相信打工仔每一日都煩惱吃什麼午飯, 而現實是每年的午餐都愈來愈貴, 還要花長長的時間排隊等位。近來網上外賣自取平台e肚仔出現, 讓大家可以安坐辦公室, 慢慢挑選不同種類的食物之餘, 又不用排隊, 更加可以享受不同優惠, 價錢可以低至$20。

小編特意幫大家精打細算一下, 列出8個用e肚仔外賣手機APP慳錢慳力的覓食秘技啦!

(一) 【慳力秘技】 善用外賣集點, 適用觀塘、葵涌、黃竹坑、荃灣辦公人士。

e肚仔外賣自取平台為不同工商地區的辦公商務人士提供集點美食送餐服務。由星期日下午3:00 – 星期五上午10:30的工作日, e肚仔外賣自取平台都會對外公開多個外賣取餐點的午餐餐牌和美食選擇, 價錢由$30 - $60都有。大家只需要選擇最近自己的取餐店, 瀏覽和選擇想食的午餐, 付款完成後, 便可於指定日期的12:00 – 13:30時間內, 到自己選擇的取餐點取餐。

瀏覽選擇集合取餐點和餐牌 -> 按此

e肚仔外賣自取網站 -> 按此

Google Play 下載e肚仔外賣APP -> 按此

Apple Store 下載e肚仔外賣APP -> 按此

觀塘區集合取餐點地址如下:

One Harbour Square

按此了解詳細地圖位置: 觀塘海濱道181號

International Trade Tower (ITT)

按此了解詳細地圖位置: 觀塘道348號

C-Bons 絲寶國際大廈

按此了解詳細地圖位置: 觀塘偉業街108號

One Bay East 宏利大樓

按此了解詳細地圖位置: 牛頭角海濱道83號宏利大樓

Octa Tower 傲騰廣場

按此了解詳細地圖位置: 九龍灣臨澤街8號

葵涌區集合取餐點地址如下:

瑪嘉烈醫院

按此了解詳細地圖位置: 瑪嘉烈醫院草坪花園 - K棟病院附近

三號貨櫃碼頭

按此了解詳細地圖位置: 葵涌貨櫃碼頭南路三號亞洲貨櫃物流中心A座

黃竹坑區集合取餐點地址如下:

Global Trade Square環匯廣場

按此了解詳細地圖位置: 黃竹坑道21號環匯廣場正門

啟時深灣大廈

按此了解詳細地圖位置: 香葉道38號啟時深灣大廈

荃灣區集合取餐點地址如下:

荃灣嘉達環球中心

按此了解詳細地圖位置: 荃灣沙咀道6號

(二) 【慳錢秘技】首次落單享2張買滿$50減$25電子優惠劵, 間接$25食一餐。

凡首次開設e肚仔帳戶, 系統都會自動送出2張買滿$50減$25電子優惠劵。大家只需要在埋單前, 選取使用有關電子優惠券, 便可以用優惠價享用美食。其實目測e肚仔有好多$45 - $50飯餐。小編便嘗試在觀塘三號碼頭的集點午餐服務中, 點了一個台式肉燥雞翼飯 ($38)和一杯凍檸茶 ($12), 剛剛好用需要$50, 再使用$25迎新優惠券。整個午餐便能夠便到$25。這未計算可混合其他優惠, 例如用某些支付平台可享額外優惠, 隨時$20食一餐不是夢。

即去e肚仔網頁了解 -> https://www.eatojoy.com

(三) 【慳錢秘技】印花獎勵, 食10餐送1張滿$40減$35優惠券, 隨時$5食一餐。

如果大家經常使用e肚仔經常落單, 達到10次, 便可以獲得1張滿$40減$35優惠券。小編又舉例, 小編嘗試在瑪嘉烈醫院的集點午餐服務中, 點了一個香茅雞翼撈檬($40), 在落單前選擇使用滿$40減$35優惠券, 最後便可以用$5價錢享用午餐。

(四) 【慳錢秘技】邀請朋友使用e肚仔, 可各享$15優惠劵。間接可享$15食1餐。

既然有優惠, 又不妨跟朋友合謀享用午飯優惠。大家只需要打開e肚仔APP, 點按下方的「帳戶」>「邀請好友」>「立刻邀請」, 透過不同分享功能, 叫朋友點按邀請連結, 再使用e肚仔下首張訂單, 便可各享滿$25減$15優惠劵。益人又益自己。舉例, 小編嘗試在啟時深灣大廈的集點午餐服務中, 點了一個冬菇馬蹄肉餅配金鳳米($30), 在落單前選擇使用滿$25減$15優惠劵, 最後便可以用$15價錢享用午餐。

(五)【慳錢秘技】 緊密留意e肚仔Facebook, 經常有KOL提供巨額優惠

建議大家緊密留意e肚仔Facebook, 因為e肚仔Facebook經常都會邀請不同KOL去宣傳優惠。單是9月份, 便已經有網台主持人李蔓瑩Renee 和電玩女神Rosa Ma。舉例而言, 李蔓瑩Renee的宣傳中, 大家只需輸入指定優惠碼, 便可以去度小月, 買滿$50減$30優惠; 另外電玩女神Rosa Ma更誇張, 不論什麼美食, 只要買滿$50都減$30優惠。

Renee李蔓瑩粉絲優惠: 用指定優惠碼, 於e肚仔買杜小月美食, 買滿$50即減$30

Rosa Ma馬俊怡粉絲優惠: 用指定優惠碼, 於e肚仔買任何美食, 買滿$50即減$30

立即按此去返e肚仔Facebook爬文尋找KOL優惠 -> http://www.facebook.com/eatojoy

(其實讚好Follow住便不用爬文...)

(六)【慳錢秘技】緊密e肚仔APP, $8美食優惠任你揀

如果有留意e肚仔APP, 差不多每個月都會有1次$8美食優惠大放送。這些$8美食更經常於第1天已被瘋狂搶購了一半。當中有飯、麵、小食、甜品、台飲等等, 應有盡有。但一定要快搶才可。就以9月18日為例, 全港單日已經有6,000個美食被售罄, 十分驚人。無辦法, 這些就是真優惠。

(七) 【慳錢秘技】DBS信用卡用戶消費滿$60減15優惠 (優惠期至2019年10月31日)

10月31日前, 用e肚仔使用DBS信用卡落單購買美食, 只要消費滿$60便即減$15優惠。優惠可享2次。小編又舉例, 小編嘗試在黃竹坑環匯中心的集點午餐服務中, 點了一個照燒雞扒便當($54)加無糖可樂($6), 在落單前選擇使用滿$60減$15優惠券, 最後便可以用$45價錢享用午餐。

另外, 11月31日前, 如果是e肚仔新用戶, 又用DBS信用卡落單, 都會有$10額外折扣。

(八)【慳錢秘技】 善用不同網上支付工具, 槓桿式獲得更多優惠。

e肚仔提供好多網上支付工具, 例如Visa信用卡、Master信用卡、支付寶、八達通、Google Pay、Apple Pay等等。不同網上支付方式都各有優惠。舉例如果用支付寶付款, 不但可以享用e肚仔優惠, 更加可以享用支付寶印花優惠, 再用支付寶連接信用卡取積分, 之後再賺e肚仔印花和易賞錢積分之類, 便可自製槓桿優惠。不過不同的支付方法都有自己的優惠細則, 大家記緊要留意當中細節, 細心計算, 便可以有驚喜額外優惠!

(九)【慳時間秘技】不用排隊，一到餐廳即取美食。

很多人都試過中午時間排隊食飯的經歷。不時都會想，為什麼付費買飯要像求人一樣。感覺總不是味兒。而叫外賣速遞更不是很好，中午時間隨時等你1小時，但餐廳偏偏在附近而已。不過如果你用e肚仔外賣APP, 你便只需提前10-20分鐘落單，之後去個洗手間，執拾一下落街散步去餐廳，便能輕鬆即取外賣美食，又可鬆鬆筋骨，活動一下。

(十)【慳錢秘技】 選擇外賣APP要考慮有沒有抬高價錢，是否與餐廳價錢一致

近年坊間有好多香港外賣APP出現, 例如 Foodpanda、e肚仔、Deliveroo、Uber Eat。而不少連鎖餐廳都加入戰團, 例如Mcdonalds 外賣APP、Pizza Hut外賣APP、譚仔外賣APP等等。

然而是不是每一個香港外賣APP所標榜有美食優惠和服務都是大家所期望呢? 就以某大型外賣APP近月大力宣傳, 推出的「0最低消費」是指「最低消費低至$0並接送遞距離計算」, 而「運費低至$0」是要「按送遞距離計算」, 而且更只「適用於每日2-5pm, 9pm至翌日10am滿$50式以上(不連運費)的訂單。」。當中的美食速遞甚有隱藏細位, 未必好容易享受到優惠。

另外如果大家細心一看坊間的送餐APP，你會問為什麼之前在餐廳食的價錢，在外賣APP內會多了很多。舉例一個魚旦米粉在店內是$58，但某些外賣APP卻要$69，還要加$5運費。結果你便要付多$16去享用一個午餐，如果計算百份比，多了27%。這些抬高價錢的情況俗稱為"Mark up"。而值不值或有沒有需要付多27%的價錢去吃飯真是見仁見智。

相反如果用e肚仔外賣APP, 便不會出現這類情況，而是餐廳價錢與網上價錢是一致無異，明碼實價, 沒有無謂的"Mark up"和服務附加費。

(十一) 【慳錢秘技】 沒有最低消費和運費

剛才都說過, 坊間的外賣APP和外賣優惠都是隱藏細節, 例如「0最低消費」是指「最低消費低至$0並接送遞距離計算」, 而「運費低至$0」是要「按送遞距離計算」, 而且更只「適用於每日2-5pm, 9pm至翌日10am滿$50式以上(不連運費)的訂單。消費者要精打細算和按需要去選擇。

而e肚仔外賣APP則明顯地沒有最低消費和運費, 亦無任何隱藏細節, 避免好多不必要的外賣用餐洗費。

(十二)【慳錢秘技】用e肚仔APP食飯賺易賞錢積分 (推廣期:2019年9月24日至2020年8月31日)

相信大家如果去超級市場消費過, 都會聽過或用過易賞錢去儲積分賺優惠。往後大家食飯都可以賺積分了!只要你是易賞錢APP及卡會員, 用e肚仔外賣APP每消費$6, 便可賺取1易賞錢積分。易賞錢會員賺取之易賞錢積分將會根據實際所花費之金額而計算出來, 不足6元則不能計算為積分。

詳情可按此了解