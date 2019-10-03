用支付寶AlipayHK於e肚仔外賣APP訂餐享多重優惠

支付寶AlipayHK近年不斷開拓合作伙伴和推出多重優惠刺激, 開拓香港區使用者。最近AlipayHK便成功與e肚仔外賣自取平台合作，方便和優惠外賣自取的客戶群。優惠期為2019年10月1日至2019年11月15日。下列是最新優惠的簡介。

AlipayHK x e肚仔優惠一：

凡於e肚仔外賣APP使用支付寶訂購美食，買滿$30便可享有1個e肚仔AlipayHK印花, 買夠3次便即送$10電子優惠劵。言下之意，舉例如果購買1個冬菇馬蹄肉餅(150g)配金鳳米的集點午飯, 假設其後兩日都食同類$30肉餅飯, 即可獲得$10電子優惠禮劵供下次使用。

還未計算在e肚仔的印花優惠、儲易賞錢積分、支付寶捆綁信用卡儲積分等槓桿式優惠, 計算起來, 享有的便不止是$10優惠劵。

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AlipayHK x e肚仔優惠二:

客戶在AlipayHK領取e肚仔$10優惠劵, 即可享買滿$40送$10優惠折扣。舉例而言, 只要打開AlipayHK手機應用程式, 點選商戶優惠, 選擇e肚仔商戶欄, 直接領取$10禮劵。之後用e肚仔APP, 訂購美食滿$40, 例如$40香茅雞翼撈檬, 用AlipayHK付款, 便可享$10優惠。

再次提示醒目秘訣, 就是多用槓桿式方法去賺最大優惠, 例如除了上述優惠外, 更可同時索取e肚仔的印花優惠、儲易賞錢積分、支付寶捆綁信用卡儲積分等, 計算起來, 享有的便不止是$10優惠。

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