【為糧尾做好準備】 用$8蚊KO 午餐晚餐

香港地出街食飯，貴是其次，最差是又貴又唔好味，真叫人沮喪！不甘於「好一餐，唔好一餐」？其實好味唔一定貴，即使本身中高價餐，一經e肚仔APP購買，都可以用低至$8蚊食到，等小編帶你捐窿捐罅，找出各區民間高手，用$8品嚐招牌美食！

旺角區—超入味豬手飯

超入味豬手飯

豬手飯雖則度度都有得食，但煮得入味與否，就要看師傅的工藝。這間小店的「南乳豬手紅腸蘿蔔菜心飯」，豬手燜得非常入味，而且肉質爽口彈牙，送飯一流。而且聽到菜名，又豬手又紅腸又蘿蔔又菜心，如此足料，原價$47，現在e肚仔獨家預售優惠，只需 $8，認真抵食。提提大家，非豬手愛好者可以食咖哩豬軟骨蘿蔔菜心飯，同樣只售$8！





旺角 – 旺囍車仔麵

地址：旺角豉油街

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火炭區—嫩滑秘製手撕雞飯

嫩滑秘製手撕雞飯

想不到火炭都有隱世美食？藏身於火炭工廈地下的《豬媽飯堂》，如果大家記得，e肚仔之前曾經推介過它的豬脾飯，今次輪到「秘製手撕雞飯」！這份手撕雞飯絕對有驚喜！平時小編最怕食到「鞋口雞肉」，幸好今次沒遇到之餘，雞肉肉質絲絲分明，肉質嫰滑，咬落啖啖肉，表面仲鋪滿十分香口的芝麻呢！原價$最重要價錢只需$8，真係世間難求。



沙田火炭 – 豬媽飯堂

地址：火炭拗背灣金豪工業大廈1期地下

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中環區—「越滋味」香茅雞翼撈檬

香茅雞翼撈檬

在中上環區難得找到平民價的越南菜，此言差矣！e肚仔誠意向大家推介《鳴越越式料理》，它的「香茅雞翼撈檬」是「雞翼控」必食！合共4隻雞翼每隻都大大隻，煎得皮簿脆身，皮脆肉嫩，加上香口惹味的香茅味，味道出奇製勝，從平凡的菜色顯出真功夫！



中環 – 鳴越越式料理

地址：中環德輔道中安泰大廈地下

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深水埗區—超濃郁豚骨湯叉燒拉麵



深水埗《知味》果然店如其名，嚐過它的叉燒拉麵一定大讚滋味滿足。一打開外賣碗蓋，香濃的豚骨湯味撲鼻而來，豚骨湯湯非常清甜又不油膩；拉麵麵底則採用日本傳統幼麵，口感爽滑彈牙；主角日式叉燒每片都切得平均，肉身半肥瘦，恰到好處。平時出街食拉麵閒閒地要$80起跳，依家竟然係$8就食到，認真Amazing!



深水埗 – 知味

地址：深水埗大埔道威信大廈地下

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