【e肚仔APP落單】9折嘆屯門Go Go Mall掃街6大隱世美食店

屯門Go Go Mall掃街食場佔地足足5萬呎，有不少天水圍、元朗地道街坊小店進駐，有小食有甜品有台飲，又怎會驚餓親肚仔呢？

作為最新掃街食場，連非屯門友都慕名而來，所以例牌要排隊，排完都未必有位堂食。方法總比困難多，只要有e肚仔外賣自取APP，未行到去Go Go Mall就已經可以用APP落定單，去到不用等就有美食到手，快靚正！



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【1】 醉滋味 – 花甲粉、慢煮醉雞卷

「麻辣花甲粉」主角花甲同蜆都是每日從旁邊街市入貨，非常新鮮。而花甲同蜆的清甜溶入湯底，麻辣香料麻中帶香，令粉絲加倍入味。另一款招牌名物「慢煮醉雞卷」以花雕、玫瑰露醃12小時，厚身雞肉完全吸收花雕酒的精髓，香味撲鼻，除了當小吃淺嚐，晚飯用來加餸也可以在e肚仔APP預先落單放工即拎即走。



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【2】 一糖甜品 – Baileys流心戚風蛋糕、伯爵茶奶凍

<一糖>原本是天水圍超人氣甜品店，現時進駐Go Go Mall，招牌甜品一樣齊款。外賣店限定的「Baileys流心戚風蛋糕」，Baileys忌廉多到滿瀉，帶有微微酒香，與戚風蛋糕可說是完美配搭。另一必食甜點「伯爵茶奶凍」帶有淡淡優香的伯爵茶味，口感幼滑，甜而不膩。外賣店限定數量有限，人流較多的週末有機會出現缺貨，所以用e肚仔外賣自取APP預先訂定，就不怕缺貨。



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【3】 LC TEA – 芝士芒果茉莉

掃街搞到口渴，飲杯解渴飲品就最好不過。<LC TEA>用新鮮水果即切即沖，不含果醬、色素或添加劑，令人飲得安心。「芝士芒果茉莉」底層有粒粒芒果肉，清甜爽口，加多層Creamy奶蓋，絕對是雙重滋味。



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【4】馬拉公公 - 檳城亞參叻沙(米線)

叻沙湯底由店主爸爸係馬拉烹調，熬煮超過6小時，100%入味，而且湯味道帶點酸，非常醒胃。



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【5】 鋒味屋 - 鰻魚雞蛋腸粉

作為Gogo Mall人氣熱店之一 – <鋒味屋>，腸粉新鮮即磨，但不是普通酒樓食到的餡料，而是破格地配上鰻魚，偏甜的鰻魚配上滑溜溜腸粉，傳統得黎又帶點新意，加埋雞蛋，完全是為腸粉賦予新的靈魂。作為早餐名物，各位打工仔們可以預早在e肚仔外賣自取APP預訂，朝早去到grab & go就不怕遲到!



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【6】 椰子媽 – 芒果河粉

椰子媽用來造甜品的河粉當然不是一般粉面的河粉，是用椰漿、蒟弱等新鮮食材每日即製，入口香滑煙韌，裡面包住大大件新鮮芒果，食落清甜，絕對是水汁以上!



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