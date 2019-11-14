【e肚仔獨家優惠】8蚊食盡油尖旺 粥粉麵飯樣樣有

香港地搵食艱難，鋪租貴連帶食物都貴，諗起都頭痕。作為精明的「e肚仔小隊」，一齊發掘美食聖地油、尖、旺，以「驚喜價$8」食盡粥粉麵飯等民間美食！
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【1】日日蒸腸粉 – 黑蒜油蜆肉腸粉
平時去酒樓大多都是牛肉腸、叉燒腸、蝦腸等，而這間位於旺角的<日日蒸腸粉>的材料可說是聞所未聞又令人驚喜。就像這款「黑蒜油蜆肉腸粉」，新鮮熱辣的腸粉皮滑溜溜，而且腸粉皮和蜆肉吸收了黑蒜油的香味，十分惹味。
這款在一般酒樓吃不到的「黑蒜油蜆肉腸粉」現時以「驚喜價$8」預售，立即搶購👉 現在落單，11月18日到店自取
【2】榮利粥店 – 新鮮滑雞粥/生菜豬肉丸粥
現時天氣轉涼，最適合食碗粥暖胃。位於洗衣街的<榮記粥店>盛產足料靚粥，今次以「驚喜價$8」預售的更有兩款 - 新鮮滑雞粥及生菜豬肉丸粥。本身粥底煲得夠綿已羸在起跑線，而且滑雞和肉丸的鮮味完全浸透入粥內，加上香蔥作配料，足夠令人回味無粥。
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【3】伍哥石磨腸粉 – 梅菜扣肉腸
位於朗豪坊附近的<伍哥石磨腸粉>可說是鬧市中的不平凡，可磨腸粉即叫即蒸，皮薄滑溜又新鮮。今次以「驚喜價$8」預售是港式經典菜式 – 梅菜扣肉，不過今次就不是配白飯，而是捲入腸粉當中，但滋味度同樣滿分，外賣一份百分百港式味道！
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【4】莎娃迪卡 – 泰式冬蔭功湯飯
雖然在油尖旺的泰國菜選擇眾多，但並非每一間都煮出正宗泰國風味。這間位於佐敦的<莎娃迪卡>就是少數性價比極高的正宗泰菜，其招牌菜「泰式冬蔭功湯飯」更是水準之作! 濃郁的冬蔭功湯底鮮味十足，酸辣適中，用來送飯絕對一流!
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