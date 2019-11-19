【e肚仔全新服務】集點早餐新鮮送到 返工食早餐冇煩惱

香港打工仔返工最緊要「快」，但無奈朝朝交通擠塞，花完時間迫車又要花時間排隊買早餐，唔通真係朝朝提早一小時起身？

e肚仔外賣自取APP現推出「集點早餐」服務，只要前一日至朝早在e肚仔APP預訂，當日早上新鮮即製好的早餐在公司樓下的集點準備好等你取餐，慳來的時間可以訓多陣，絕對是打工仔恩物。



【1】朝早公司樓下集點即攞即走 不用再花時間排早餐

相信每位打工仔都試過，無論預早幾多出門，塞完車再花時間排隊買早餐，電火石之間定必遲到。現在，只要有e肚仔APP在手，每朝8時前落單，舉個例，打工仔可以善用等車、坐車的空餘時間訂餐，朝早8時半至10時內於公司附近集點取餐Grab & Go，由訂餐到取餐，過程絕不花費超過5分鐘，返工不用再趕頭趕命。

【2】不用再預早自製隔夜早餐再迫地鐵巴士

身處荒蕪工業區上班的打工仔，很多時寧願在家準備好早餐再帶回公司，但上班時間拿著個隔夜早餐盒迫住巴士地鐵再轉車，過程十分折騰，湯麵的話更有機會倒瀉。因此，打工仔可透過e肚仔外賣自取APP早一天預訂早餐，熱辣辣新鮮即製的沙嗲牛湯麵加杯醒神熱咖啡在集點準備好，十分方便。

【3】買集點早餐順道儲e肚仔APP印花 買10餐送1餐

為獎勵大家用e肚仔落單叫早餐、午餐、任何餐，每消費滿$25即可獲得1枚印花，儲夠10餐送1餐。舉個例，小編每天都會透過e肚仔的早餐及午餐集點訂餐，獲得1張$35優惠券，下次再落單就可以用大拿拿$5享用價值$40的香茅雞翼撈檬了，長期糧尾的打工仔絕對不能錯過。

【4】不定期更新餐單 為打工仔保持新鮮感

所謂一日之計在於晨，各位打工仔又點可以為求方便，每朝求其買個麵包頂肚？為了留住打工仔的胃，e肚仔APP會不定時更新餐單，為大家保鮮新鮮感，就以今次新推出的餐單為例，湯麵類有火腿通、羅宋湯通粉、沙嗲牛麵、三文治則可選單拚或雙拼，小編至愛餐蛋治更是厚切的，仲有餐蛋菠蘿包呢！ 配埋熱啡、奶茶、檸茶提神，認真Good morning!

🌟e肚仔集點早餐服務🌟

最遲截單時間：每朝早上8時

取餐時間: 早上8:30至10:00



集點地區

地區1 - 葵涌

瑪嘉烈醫院草坪花園 - K棟病院附近

葵涌貨櫃碼頭南路三號亞洲貨櫃物流中心A座



地區2 - 荃灣

荃灣沙咀道6號荃灣嘉達環球中心

荃灣海盛路3號TML廣場

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