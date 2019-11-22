【27/11 觀塘區限定】打工仔超級福利 $8午餐送到公司樓下

糧尾怎麼辦？「月光族」不用怕，現在只需$8就能享受到「焗穀飼豬扒飯」，更可在公司樓下即攞即歎(己追加新集點)！用「e肚仔」訂購，幫你慳錢慳時間，享有更多獨家優惠！

【快閃優惠】$8午餐 樓下取餐

11月27日預購觀塘區午餐集點「焗穀飼豬扒飯」，即可以驚喜價$8享用，限量1000個。

相信大家都知道叫焗飯，一般都要等較長時間，要眼光光看著同事快要吃完午餐，自己的焗飯才剛剛出爐。現在只需$8即可預訂噴噴的「焗穀飼豬扒飯」，準時在你公司樓下取餐，節省不少時間！

數量有限，馬上預訂$8「焗穀飼豬扒飯」︰ http://bit.ly/2pyxgoO

新開5個觀塘集點，總有一個在你附近

小編十分明白午餐時間相當寶貴，用「e肚仔」集點服務，讓你在公司樓下取餐，慢慢享受屬於自己的午休時間！現正追加5個觀塘集點，更多打工仔可以受惠。為配合新開集點，多間新餐廳亦同步上線，讓你有得揀！

觀塘區午餐集點︰http://bit.ly/2OuCkmJ

觀塘區集點一覽︰

One Harbour Square

按此了解詳細地圖位置: 觀塘海濱道181號

International Trade Tower (ITT)

按此了解詳細地圖位置: 觀塘道348號

C-Bons 絲寶國際大廈

按此了解詳細地圖位置: 觀塘偉業街108號

One Bay East 宏利大樓

按此了解詳細地圖位置: 牛頭角海濱道83號宏利大樓

Octa Tower 傲騰廣場

按此了解詳細地圖位置: 九龍灣臨澤街8號

-------------↓新集點↓-------------

AIA友邦大廈

按此了解詳細地圖位置: 觀塘巧明街100號

啟德兒童醫院

按此了解詳細地圖位置: 牛頭角承昌道1號

Manulife Financial Centre 宏利金融中心

按此了解詳細地圖位置: 觀塘偉業街223號

創紀之城一期

按此了解詳細地圖位置: 牛頭角觀塘道388號

綠景NEO

按此了解詳細地圖位置: 牛頭角海濱道123號

【28/11 全港$8美食】

即日起已可預購28/11 $8美食，有興趣的話要盡快搶購，以免心頭好售罄！

緊記「e肚仔」差不多每個月都會有1次$8優惠大放送，一起發掘全港更多美食！

搶購28/11 $8美食︰http://bit.ly/2Xx2UzP

使用e肚仔獨家優惠，幫你慳更多

各位打工仔身為一個精明消費者，等小編傳授大家慳錢秘技，「e肚仔」訂餐幫你慳更多！

- 新用戶優惠︰首2單各減$25

- 印花獎勵︰食10餐送1餐

- 留言評分︰有機會獲得$5優惠券

- 開心Share︰邀請朋友使用「e肚仔」，可各享$15優惠券

e肚仔外賣自取網站 -> 按此

Google Play 下載e肚仔外賣APP -> 按此

Apple Store 下載e肚仔外賣APP -> 按此