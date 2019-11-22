【e肚仔全港獨家】只需8蚊　遍地開花食盡全港、九、新界

上回油尖旺$8美食一推出，短時間內已被搶購一空，連e肚仔同事仔都爭崩頭地搶購。今次，e肚仔為大家再謀福祉，將$8美食優惠範圍由油尖旺，擴大到全港、九、新界，實行平價美食遍地開花！

☀️ e肚仔獨家優惠☀️ 由即日起，只要在e肚仔外賣自取APP預購指定精選美食，11月28日於自選時間到店自取，一律都是8元! 事不宜遲，立即瘋搶👉



【1】無添加味精及防腐劑 - 超濃縮嘉美雞湯

平時在街市買隻新鮮雞，起碼都2百多元起跳，搞到阿媽只會大時大節才會買雞食。今次，本地新鮮食材專賣店<康健坊>以超震撼價$8出售「超濃嘉美雞湯」，最吸引之處當然是雞湯是100%香港製造，而且無添加味精及防腐劑，原汁原味，營養十足。灣仔、美孚、元朗、鰂魚涌都有分店，係時候入貨喇！



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【2】由師傅手工煎製 良茶偶滋潤「夏桑菊」及「清潤羅漢果」

e肚仔在飲品方面也十分貼市，在乾燥的秋季為大家搜羅了涼茶供大家補補身。<良茶偶>的涼茶全都在香港製造，每日由師傅手工煎製，而且不含添加防腐劑，確保新鮮。今次，原價$27的「夏桑菊」和「清潤羅漢果」同樣以超優惠價$8預售，「夏桑菊」疏散風熱、「清潤羅漢果」清熱潤肺，適合工作壓力大的打工一族。尖沙咀、觀塘、深水埗、荃灣都有分店，買定返工放工飲！



✨$8買「夏桑菊」/「清潤羅漢果」

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【3】厚奶、黑糖、珍珠完美比例 吉龍糖招牌「黑糖珍珠厚奶」

在台式飲品店這個激烈競爭的市場上，<吉龍糖>是少數能突圍而出的店，而香港求大部分食材，例如茶葉、珍珠、黑糖跟台灣店一樣，而牛奶就改用明治4.3鮮奶。招牌茶飲「黑糖珍珠厚奶」三大主要原素 - 厚奶、黑糖、珍珠可說是完美比例。口感香滑，加上大大粒珍珠煙韌彈牙，標榜無添加任何色素同焦糖 令人飲得好放心。有旺角、將軍澳、銅鑼灣分店比你揀！



✨「黑糖珍珠厚奶」只需8元

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【4】用8蚊養生 醉辣鮮足料「藥膳醉雞翼飯」

藥膳湯底有杞子、紅棗及桂圓等食材等滋補食材，藥膳濃郁，酒香樸鼻，味道清甜又滋補，而雞翼剛好混合了酒與藥材香氣，秋冬時候送飯一流。如此足料養生的「藥膳醉雞翼飯」如今只需要8元，抵食到小編都要搶購埋一份！



✨「藥膳醉雞翼飯」 8蚊幫你養生

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【5】九龍城牛腩麵專門店 上湯牛腩河

九龍城老字號<坤記牛腩>的牛腩肉質鮮味，牛腩脂肪跟肉是完美比例，因此不少區外朋友都慕名而來。今次，其招牌「上湯牛腩河/米」以超優惠價$8預售，抵食之餘又不用在堂食大排長龍，無牛不歡的朋友絕對不能錯過。



✨「上湯牛腩河/米」超優惠價8元

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【7】e肚價$18嘆Crostini三款裝曲奇 (原價$58)

正所謂「區區有睇頭」，e肚仔全港8蚊美食還有全港有18間分店的餅店Crostini Bakery，三款原價$58的盒裝曲奇一律以e肚仔價$18發售，數量有限，同樣11月28日取貨👉買餅呢邊