$8美國穀飼豬扒焗飯 反傳統到會熱點攻港

焗飯和到會食物聽得多, 但$8一個千島醬蜜桃穀飼豬扒焗飯和反傳統式的到會美食便很少聽。Fever Food到會熱點, 一間反傳統的到會美食供應商, 嘗試為香港帶來翻天覆地又優質的美食和到會體驗。

$8美國穀飼豬扒焗飯大有來頭 豬肉爽嫩健康

Fever Food到會熱點創辦人之一Leo分享，他們堅持買入美國穀飼豬來製作焗豬扒飯，原因是穀飼豬的味道和普通豬是有一定分別。例如普通豬吃的飼料好多時是有化學人工的元素，目的是要催谷豬隻長大，最後出來的豬肉質地相對會實，而且必須要加工醃製。

相反，穀飼豬便不同。穀飼豬是用米糠來餵飼。米糠即是米外層那層硬膜，成份天然。而食這些米糠的豬，生出來的肉質是相對爽嫩柔軟和多汁，而且不用後期加工醃製。如果懂得欣賞，可能會留有豬肉的鮮味和穀物的香甜味，脂肪含量較一般豬少，甘香美味，天然健康。然而這些穀飼豬的成本相對高，尤其單單過去1個月時間，普通豬豬價的加幅是一倍，但穀飼豬豬價的升幅達到3倍。但餐牌既然寫好，Leo便堅持質素，繼續盡力提供更優質的食物原材料。

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千島醬蜜桃穀飼豬扒焗飯, 廚師精心調製的特別菜式

Leo堅稱，其焗豬扒飯的份量一定足料。他已經明顯指示廚師，焗飯一定要過一定的高度水平，甚至要明顯地突出水平位置，務求焗飯要令每一個人都感到夠飽。而面對住日益俱增的生意，在控制單日過千個食物的處理上，他們是要凌晨4:00開始烹煮，並用遁迴的保存方式為食物進行保溫，務求於2小時送達客戶手上時，都是在十分新鮮和有足夠熱度，送給客戶手上。

小塊上件，穀飼豬扒爽嫩有汁

而千島醬方面，這是廚師個人特別調製而成，在坊間是不能吃到。而他們內部也花了很多花機去嘗試和歸納口味而做成，是心機之作。

由於不設堂食，小編都親自外賣了一個千島醬蜜桃穀飼焗豬扒飯來吃，感覺是很特別。首先秘製的千島醬、蜜桃和芝士合併上來十分開胃，而且不會有膩的感覺。最緊要試一試穀飼豬扒，處理得十分細心，一塊豬扒再切開適度大小的塊件，吃上口便不會狼狽。而吃上口也是爽口有汁。的確不錯。

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反傳統一人一盤到會美食 全港包送無界限

Leo希望顛覆香港到會服務的文化，推出反傳統到會美食服務。小編一開始都對反傳統到會服務感到十分疑惑，究竟到會服務可以怎樣反傳統? 原來Leo覺得，過去一般的傳統到會服務都是一大盤，這樣會令人感到太小食物選擇。但現在他把一大盤調整回適中份量，轉為加多幾盤到會美食，給食客選擇。

凌晨4:00開工，處理過千食物，整潔有序

舉例，假設有10個人參加派對並叫到會服務。過去而言，10個人叫到會美食，可能只可叫5盤很大的5磅食物，結果10個人便只能吃5盤食物; 用同一樣的價錢，去Fever Food叫到會食物，可以有10盤2-3磅的食物，間接令每個人都可以享受1盤，而且有更多選擇，檯上的顏色也會因為到會食物多了而更加鮮艷好看，增加派對氣氛。

加上他們堅持一個好重要的服務原則，就是一旦接受食物預訂，只要在香港，都會包運輸送貨上門。他們快到可以上午下單，下午送貨，簡單而言就是5小時送貨承諾，十分誇張。他們更試過送貨去馬灣，明知蝕錢，都堅持送貨上門，目的就是要履行全港包郵的承諾。

而且到會食物更加落足料。小編最喜歡和推薦的便是蛋黃煙肉卡邦尼意大利麵。首先價錢方面，外出吃一個卡邦尼意大利麵都可能要$100，但現在他們大約是平均$92便有一盤。在向Leo查詢時，他更分享原來他們的卡邦尼白汁與坊間很不同。坊間很多卡邦尼白汁是用奶、高濃度麵撈(即生粉水、麵粉水)去造，但這樣做會令汁稀至流入麵內。

相反他們的卡邦尼白汁是用忌廉做，而且份量都多。打個比喻，坊間餐廳可能4-5個卡邦尼食物便用1罐忌廉，而他們卻是2個卡邦尼食物便用1罐忌廉。這樣的卡邦尼白汁才可以做到更滑香濃的口感和味道。