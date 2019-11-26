【實測!】用e肚仔APP去葵廣掃街　落單唔洗排隊仲有9折

葵涌廣場作為「美食紅海」，有近百間食店進駐，款式仲要數之不盡。不過話時話，間間都要排隊等，隨時排足一日都未食飽？用e肚仔外賣自取APP就可以解決到排隊問題！到達葵廣前，已經可以用e肚仔外賣自取APP落單落定單，去到食店免排隊立即拎得外賣!

☀️ e肚仔APP葵廣掃街優惠☀️

由即日起，只要在e肚仔外賣自取APP預購葵廣餐廳美食，埋單時輸入優惠碼「KWAI9」即可以享9折優惠。而且用e肚仔叫外賣，每次落單儲到一個印花，儲齊十個印花即送一餐，用e肚仔去葵廣掃一轉街閒閒地都儲到幾個印花了！事不宜遲，立即開始掃街之旅👉

【1】繼光香香雞

冇邪惡重口味野又點叫做掃街？來自台灣的「繼光香香雞」的招牌地瓜球及蒜脆杏鮑菇真的不得了。平時小編食炸野最怕食到厚粉，但新鮮炸起的<蒜脆杏鮑菇>熱辣辣，肉質爽口，一啖咬內肉汁Juicy，性價比超高。而地瓜球皮脆，內裡煙韌，非常yummy!



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【2】 清玉

掃街叫杯野飲是常識吧。同「貢茶」一樣是老字號的「清玉」，招牌<檸檬三姐妹>，檸檬酸酸地很開胃，飲落很FRESH，完全可以中和剛剛食過的重口味。



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【3】問卷手卷專門店

葵廣固然多手卷店，但「問卷手卷專門店」最吸引之處莫過於一個字 - 「鮮」！ 介紹返手卷先，有魚生、海膽、蟹子，海膽香滑如豆腐花，非常鮮甜！加上魚生及蟹子，味道夾得天衣無縫!



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【4】 烤焗工房

店長極力推薦必試小食「安格斯牛柳粒」，果然是鎮店之寶，肉汁鮮嫩，配上秘製燒汁，食到停唔到口呀！



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【5】 Chok 雞

食個炸雞姐，有咩咁Chok先? 原來「Chok雞」有6款自家 調味粉 ，包括特級香辣、避風塘蒜香、英式芥末、印度咖喱、奶油洋蔥同香濃芝士，全部都係自家調製，而不是外購貨。落單後，客人可根據自己愛好選擇調味粉，再加入酥脆單骨雞翼及燒賣上Chok chok chok。



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【6】潮食閣

要數這<潮食閣>最受歡迎小食一定唔少得<極邪惡芝士拉絲末棒>。唔好以為炸物必定好食， <潮食閣>之所以係葵廣佔一席位，全因佢地炸漿調較的手藝非常好! <極邪惡芝士拉絲末棒>外層沾上薄薄粉漿，內裡餡料是腸仔，炸得非常金黃香脆，最最最重要是芝士拉絲真的拉得很長，絕對是芝士控至愛！



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