【聖誕禮物推介】向摯愛送上祝福 支持毛孩和保育

‎又到聖誕！又到聖誕！距離普天同慶的聖誕節只剩下兩星期，若然您正為挑選聖誕禮物而苦惱，不妨考慮今年搞搞新意思，選購慈善團體的節日限定禮品，支持環境保育和保護動物福利之餘，亦向摯愛送上別具意義的節日祝福！

1│以您之名守護雨林 同過綠色聖誕

聖誕節當然不能缺少充滿節日色彩的聖誕樹，但香港地小人多，大部分人都難以在家中擺放一棵聖誕樹。其實，屬於自己的聖誕樹並不一定要放在家中，種植一棵以您或摯愛之名命名的小樹苗，讓聖誕節的愛與溫暖傳至正在消失的熱帶雨林，或許是更為適合的選擇。

印尼蘇門答臘島上的雨林是老虎丶大象丶犀牛和猩猩等瀕危動物棲息的家園，亦孕育著無數珍貴的植物，有效改善全球的空氣質素。惟該區的砍伐、盜獵情況嚴重，導致每分鐘便有相等於3個足球場面積的熱帶雨林消失，嚴重威脅全球的生態環境。

為拯救珍貴的熱帶雨林，並重建老虎的棲息地，世界自然（香港）基金會 （WWF） 正推行「種一棵以你命名的樹 賀綠色聖誕」項目，希望今年與您同過一個綠色聖誕，現捐出$250便能種植一棵以您命名的小樹苗，為重建印尼 Rimbang Baling 雨林、保護東南亞最瀕危物種之家園出一分力！

了解更多：https://heart.hk01.com/zh/project/10215

2│毛孩伴你走過2020年的每一天

聖誕節除了是普天同慶的日子，亦象徵著2020年即將來臨！充滿愛心的您，新一年會否想與超治癒的喵星人和汪星人度過精彩的每一天？

為拯救更多無家和受虐的毛孩，香港愛護動物協會邀請了逾800位喵星人和汪星人拍攝照片，並製作成4款2020年座枱週曆和掛牆月曆作義賣之用。現凡捐出$78即可擁有原價$98的超治癒週曆或月曆乙本，讓毛孩溫暖您來年的每一天之餘，亦幫助到更多正等待救援的喵星人和汪星人，為保障動物福利出一分力！

除了週曆和月曆，是次聖誕義賣亦有柴犬御守和印有毛孩圖案的旅行套裝，讓汪星人全天候守護您和摯愛的生活！

了解更多：https://heart.hk01.com/zh/project/10202

此項目受惠於善款配對計劃，《香港01》會配對* 相關善款。你的一份捐款成就兩倍心意，請即進入「01心意」平台支持啦！越多人響應，就越多喵星人和汪星人受惠！《香港01》絕不扣除任何開支，所有善款會由該慈善團體全數收取。

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