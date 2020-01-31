【e肚仔撈過界】推出中環午餐送遞服務 免運費、餐牌無Mark-up

e肚仔外賣自取平台撈過界，由外賣自取撈到去午餐送遞! 由2月3日（星期一）起，e肚仔於中環加設午餐送遞服務，買滿$100 即可免費送貨，只要同同事夾單方便之外，而且APP上的餐牌同堂食一樣，用戶唔洗再支付mark-up價錢，同時可以避開人群，安在office食靚lunch。

e肚仔外賣自取平台最近撈過界，由外賣自取撈到去午餐送遞! 由2月3日（星期一）起，e肚仔於中環加設午餐送遞服務，買滿$100 即可免費送遞，只要同同事夾單方便之外，而且APP上的餐牌同堂食一樣，用戶唔洗再支付mark-up價錢，同時可以避開人群，安在office食靚lunch。

e肚仔推出中環午餐送遞服務，冇Mark-up又免運費，以後中環人食外賣又多個選擇。

精選超過百款精選外賣美食任君選擇



現時已加盟中環送遞的合作餐廳十分多元化，包括港式小食、台灣菜、意大利菜、泰國菜、台式特飲、新派素食等，而未來數月亦有更多類型餐廳加盟。

唔洗去台灣都食到果陣古早味 @大呷台灣



一到食晏時間，中環威靈頓街嘅<大呷台灣>例牌大排長龍，無他嘅，全因佢有超多款台灣美食，為一眾無昤無刻都排全台灣嘅打工仔止止渴，包括鐵道便當、古早麵食、醇香滷味、台式特飲❣

外賣推介: 大呷炒新竹米粉、干貝蔥油乾拌麵、古早肉燥飯、蘆溝橋事變冬瓜茶、古早仙草冬瓜茶

人氣玩味港式小食店 @娘娘

係中環周圍都係西餐，但想搵間港式啲嘅茶記都未必容易～而呢間主打港式小食 娘娘 正正係中環人嘅福音。除左燒賣、魚蛋、炸餃子等港式小食，佢嘅手掌咁大份、超足料、Juicy三文治更備受一眾網民熱捧😍

外賣推介: 慢煮雞牛油果醬三文治、兜亂三文治、滑蛋叉燒雞三文治

新派素食外賣店🌱 @天貝漢堡

近年素食成風，只不過好多市面上素食都有添加化學劑，變相將化學野食落肚？今次 #e肚π中環午餐送遞團隊 為一眾進求健康嘅打工仔搵黎主打天然新派素食外賣店<天貝漢堡>。

曾經係芝加哥高級酒店工作嘅<天貝漢堡>創辦人，專門採用全天然食材 – <天貝>，由大豆發酵，含有豐富B12蛋白質嘅食材，而且有抗氧化功效，所以唔只係素食者恩物，更加係OL恩物。



外賣推介: 天貝魚香茄子、素咖哩漢堡包、素肉醬PIZZA、素飯天貝

台灣過江龍茶飲店 @不要對我尖叫，日常茶間 @春陽茶事



Lunch time食太飽想飲杯野消下滯？或者飲杯想飲杯茶提提神，又唔想再落街買？e肚仔送遞餐廳就搵黎兩大台灣星級過江龍茶飲店「不要對我尖叫，日常茶間」及「春陽茶事」坐鎮，只要搵埋同事夾單，就可以un un腳有野飲。



外賣推介: 「春陽茶事」 – 桂花蜜烏龍、蜜香紅茶；「不要對我尖叫，日常茶間」 - 薑汁熱可可、黑胡麻鮮奶、玫瑰可可牛奶



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🏍e肚仔中環午餐送遞服務🏍



服務時間：星期一至五 (11am-3pm)

立即訂餐: http://bit.ly/315xty8

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