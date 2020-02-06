下載e肚仔App食一餐　即送免費任睇NBA 明星賽

全球NBA迷引頸以待的NBA All-Star 明星賽將於本港時間2020年2月17日在美國芝加哥開鑼，想觀賞精彩賽事，又不一定要飛去美國，安在家中都可以睇直播。由即日起，只要用e肚仔APP叫外賣，食夠一餐，冇錯係一餐，就送你《體通天下》7天免費試睇通行證，通行證可在7天內任睇多場NBA或英格蘭足總盃等精彩直播和點播賽事。

相信大家都試過睇直播時睇到肚仔餓，半場時落街買外賣，點餐排完隊，取餐再排隊，快則15分鐘，慢則半小時以上，因而錯失了不少精彩鏡頭。況且近日疫情嚴重，一眾球迷可以如何節省等候時間及避開人群？使用e肚仔叫外賣，全港超過1800餐廳任你選擇，餐牌價錢冇mark-up及冇最低消費，自訂取餐時間，去到餐廳即可取餐，無需排隊方便又快捷，不怕錯過比賽中任何一分鐘！

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2020年NBA 全明星賽在香港時間2月17日於芝加哥舉行，一眾NBA超級巨星已磨拳擦掌，準備在明星賽中大顯身手。屆時《體通天下》會進行廣東話現場直播，務求令球迷可以睇得更過癮。而今年較為特別，NBA一改賽制，以慈善為出發點向早前罹難的高比拜仁致敬。明星賽隊連續2年由LeBron James與Giannis Antetokounmpo領軍，陣容豪華，而2人分別改穿「2」及「24」號球衣，對Kobe Bryant及其二女兒Gianna Bryant致敬。一眾頂級球星聚首一堂，忍痛帶著Kobe的「曼巴精神」上場，必定帶來連番精彩演出！

2020 NBA全明星賽先發陣容

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2月15日

新秀挑戰賽 - 焦點：Luka Doncic﹑Trae Young大對決

2月16日

灌籃大賽 - 焦點：Aaron Gordon第三次參賽，能否取得冠軍？

三分球大賽 - 焦點：Lillard將再挑戰三分球大賽

技術挑戰賽 - 焦點：新人王Luka Doncic參戰

2月17日

全明星賽 - 焦點：NBA全明星賽改制，9人首次入選

(以上日期為本港時間)

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