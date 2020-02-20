【安在家中齊抗疫】全港外賣自取美食 8蚊帶返屋企

疫情嚴重，大家都減少出外食飯，外賣自取美食大行其道。今次，外賣自取平台e肚仔更係全港各區搜羅特色美食之餘，更以超筍價8蚊發售，飯、麵、有台式特飲、甜品樣樣有齊，幫你抗疫期間慳到最盡！

【1】8蚊雞豪食古早肉燥飯、青咖哩雞飯、特盛海南雞油飯

今次，各區東南亞菜餐廳都精選熱賣飯類黎醫飽大家肚仔，好似大受中環打工仔歡迎的<大呷台灣>，特別揀選左原價$91「古早肉燥飯件糖心鴨蛋」，今次配埋冷泡桂花烏龍茶，都只係8蚊，抵到爆！話明東南亞菜，當然仲有泰式、日式等飯類啦，今次8蚊飯仲有「青咖哩雞飯」（原價$55）、招牌特盛海南雞油飯（原價$68）、蜜糖炒豬手併豬軟骨飯 (原價$45)、蒲燒鯖魚飯(原價$45)等。

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【2】馳名炯記撈粗、拿破倫帶子意粉、魚湯烏冬

食飯太heavy? 得，「e肚仔全港$8美食」仲有多款麵食選擇，包括以鵝油撈粗以聞名全港的<炯記餐室>，銅鑼灣、荃灣、北角特推「冬菇豬手撈粗」及「冬菇豆腐乾撈粗」（原價$46）。鍾意暖胃一點，<麵麵>的「魚之戀魚湯烏冬」、「榮式炸雞脾出前一丁」（原價$48）以湯麵來講可說超抵食！喜歡西餐的朋友不用失望，平日大排長龍的<Zenon Café>今次推出「拿破倫帶子意粉」迎戰，堂食原價都要成$148，今次8蚊即可嘆到！

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【3】港九新界均有分店 滋補養顏椰汁燉雪燕、法式甜品

女士們永遠都有第二個胃黎食甜品，因此「e肚仔全港$8美食」點少得甜品及特飲。適逢天氣乾燥，最需要滋潤食材補一補，<皇室甜品>連同<貴族甜品>一同推出「椰汁燉雪燕」(原價$56)，深水埗、長沙灣、九龍城、荃灣、大角咀均有分店，非常方便! 立即預訂，2月26日到店自取: http://bit.ly/2uWO8s9





食完野當然要飲杯野啦，各大星級台式特飲都有參與「e肚仔全港$8美食」，包括<貢茶>的「布蕾奶焦糖紅茶」及「布蕾奶蓋草莓歐蕾」(原價$30)、<春芳號>的「玉荷青蘆薈蜜」(原價$36)、<春陽茶事>的「萬丹紅豆鮮奶」(原價$36)等。



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