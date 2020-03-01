【快活流動派｜3月2日至4日，期間限定挑戰】抗疫自救，支援弱勢

疫情持續，雖然物資供應緊張的狀態暫緩，但仍有不少有需要人士缺乏充足支援，甚至身邊親密的家人朋友亦在四處張羅防疫用品，因此《快樂流動派》希望藉兩項活動，讓大家養成「關愛」的健康心態，一起關顧身邊重要的人！

活動一：守護身邊人，選購最新防疫消毒必搶貨品！

於3月2日至4日期間，凡經「一網打盡」導購平台，購買精選防疫消毒用品或其他產品，便可額外賺取999「01積分」*。

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活動二：關心前線清潔工友，立即了解工作實況，施予援手！

於3月2日至4日期間，閱讀《疫症下的香港知多少？（外判清潔工篇）》問答遊戲介紹文章，並點擊文首彩蛋連結，即可獲得818「01積分」。我們同時鼓勵大家留意「01心意」內相關慈善團體項目，捐款幫助有需要人士。

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活動三：睇明星抗疫故事，玩問答遊戲，答中一題即送500「01積分」！

【快活人故事】明星向老人家派口罩：應門都幾分鐘點排隊買？

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【快活人故事（第一章）】問答遊戲

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疫症無情，人間有愛，「香港01」冀望大家一起多走一步，為身邊人送暖！

*《快活流動派》活動期間符合購物所享之「01積分」額外獎賞將於2020年3月22日開始計算「90天」內自動存入你的會員帳戶內。

所有符合《快活流動派》活動期間之「01積分」獎賞均受有關條款及細則約束，請按此參閲。