【新冠肺炎】基金贈500萬口罩同心抗疫　另捐款惠及基層老幼傷健

新型冠狀病毒疫情持續，社會各方互助抗疫，其中黃廷方慈善基金捐贈超過500萬個外科口罩，又捐款予逾30家本地社福機構，惠及基層、老幼傷健和少數族裔等有需要人士。

捐贈超過500萬口罩

黃廷方慈善基金早前透過環球供應網絡採購外科口罩，並獲政府和社福機構幫助，將350萬個外科口罩贈予不同地區的有需要人士和家庭；最近基金再向政府送贈150萬個口罩。

一向重視兒童福祉的香港社區基金則捐出10萬個兒童口罩，透過26個專門提供兒童服務的社區夥伴，例如香港遊樂場協會、啓愛共融基金、循道衛理觀塘社會服務、旺角街坊會陳慶社會服務中心等派發。

黃廷方慈善基金和香港社區基金合共捐出逾500萬個口罩以幫助不同團體。（受訪者提供）

黃廷方慈善基金早前訂購兩台全自動口罩機，每天合產達20萬個口罩，以支持政府生產口罩及長遠有穩定供應。

疫情持續，少數群體更需要關注和援助。（受訪者提供） 支援超過30家社福機構運作 另一方面，黃廷方慈善基金捐款予超過30家本地社福機構，讓他們有資源提供社區服務，支援有需要人士。受捐助社福機構服務包括北河（明哥）慈善基金、關注草根生活聯盟、香港融樂會、香港傷健共融網絡、死嘢 SAY YEAH、拯救遺棄寵物中心等，照顧社會不同需要，涵蓋傷病人士、基層家庭、有特別學習需要的兒童、長者，精神健康及少數族裔。

香港社區基金同時亦透過意大利及法國駐香港總領事館的協助，分別捐贈20萬個外科口罩和10部呼吸機予意大利及10萬個外科口罩和10部呼吸機予法國的醫療機構，支援兩國對抗疫情。

我們向醫護人員和各界夥伴致以由衷謝意。此刻大家互相支持和關心，為抗疫出一分力，展現獅子山精神。深信我們定能一起跨越挑戰，讓社區更團結。 黃廷方慈善基金董事暨香港社區基金主席黃永光