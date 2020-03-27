【進軍觀塘區!】e肚仔免運費、餐牌無Mark-up 外賣送遞服務

疫情持續，出外食Lunch係高危活動，真係苦了一眾無飯一族嘅打工仔。有見及此，e肚仔外賣APP將「午餐外賣送遞服務」嘅服務範圍由中環擴展到另一個商區 – 觀塘，最大賣點同樣係外賣APP內價錢冇Mark-up，跟堂食一樣，而且消費滿$100可免費送上office，各大打工仔可安坐office 放心食lunch。

【平絕各大外賣app平台】冇mark-up、消費滿$100即可免運費外賣送遞

坊間眾多外賣app內價錢大部分都有mark-up，變相明明只係$40嘅午餐要俾多$10至$20，不太划算。而e肚仔外賣APP「午餐外賣送遞服務」最大賣點就係APP內價錢冇Mark-up，跟堂食一樣，平絕各大外賣app平台。觀塘人只要每日11:00至15:00內係e肚仔app訂餐，Lunch time 就可以準時安在Office開餐。

觀塘、中環免運費午餐外賣送遞:http://bit.ly/315xty8

輕鬆落單3步曲:

1. 選擇心水午餐、取餐時間及填寫地址

2. 付款及取得單號

3. 向送餐員展示單號及取餐便可

【餐廳選擇多元化】麻甩茶記、人氣蛋包飯、大廚西餐便當

雖然冇得出街食，但唔等於要食得頹。ｅ肚仔嘅「觀塘午餐外賣送遞服務」搜羅了觀塘、牛頭角一帶人氣餐廳加盟，保証觀塘打工仔keep住食到新鮮感。包括外賣銷量大熱嘅茶記「開餐達人」、由《閃電傳真機》文生哥哥主理嘅蛋包飯「C.H. DANCE CAFE」、人氣Chill Café 「defoodies」、真材實料靚湯達人「湯元素」、酒店大廚主理嘅「Oh My Box」等。

觀塘、中環免運費午餐外賣送遞:http://bit.ly/315xty8

【外賣送遞時間去到3點】順便叫埋下午茶都仲得

ｅ肚仔「觀塘午餐外賣送遞服務」嘅另一賣點就係服務時間夠長，每日由11時開始直至下午3時，順便叫埋下午茶都仲得。「觀塘午餐外賣送遞服務」中嘅加盟餐廳非常多元化，例如defoodies嘅「法式烤鴨腿伴薯角」、啖啖燕窩嘅「燉桃膠」、良茶隅嘅「桂圓紅棗枸杞子茶」滋一滋補氣血，絕對係老細請食tea 嘅不二之選。

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