【「01積分」網購即扣減$60】日本水果、有機食材、素食免費入手

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「01積分」點升值法？

由22/6 起，你所累積的「01積分」，由原本「100分等於1蚊」，升值為「100分等於2蚊」！舉例說，假如之前已累積了3,000分，就會由30蚊升值60蚊，只要網購時每單支付最低額10蚊，積分即可無限次使用。

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善用「01積分」 優質食材隨時免費入手

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積分換領區：1,500 – 2,000「01積分」 ($30 - $40)

1,500 至2,000「01積分」已可在優質平台專頁Deluxe免費換購 「綠色心意」的有機蘋菜、「演奏水果專門店」 來自世界各地的特色水果、在家炮製大餐必備食材「日本龍蝦膏」及「加利西亞醬青口」等。

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積分換領區：2,001 – 2,500「01積分」

手持2,001 至2,500「01積分」免費換領到的優質食品更加多元化，當中包括很多高級食材，如「日本希靈魚」 、「即食鮑魚飯」、「日本飛驒和牛漢堡扒」、「西班牙黃旗吞拿魚」 等。

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積分換領區：2,501 – 3,000「01積分」

假如你累積到2,501至3,000「01積分」，證明你實力非凡，可在優質平台專頁Deluxe免費換購到更多、更貴價的優質食材及懶人餸菜包，包括「鴨肝慕絲」、「加拿大去殼甜蝦」 、「牛骨濃汁牛丸」 、餸菜包「安東雞煲」、「素食沙茶猴頭菇」。

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