【只限今天】網購專頁Deluxe快閃 多種環球美酒套餐低至6折

又到星期三！「優質食品網購專頁 - Deluxe」今日連同Royce Cellar及百利行推出特別快閃折購優惠，為你帶來多種環球葡萄酒、琴酒優惠套餐！再加上額外全民8折優惠，把握入貨時機盡情暢飲！

🔻優惠1｜Royce Cellar 75折雙重夏日美酒套餐🔻

Royce Cellar 主力採購專門採購波爾多葡萄酒，今日以75折快閃優惠帶來兩款美酒優惠紅合：夏日環球琴酒精選套餐（快閃價$1013，原價$1350）、夏日法國葡萄酒精選套餐（快閃價$949，原價$1265）， Royce Cellar特設免費送遞服務，購物滿$800即可享用！

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🔻優惠2｜Royce Cellar 6折法國精選葡萄酒🔻

除了夏日套餐外，Royce Cellar同時亦以6折快閃優惠推出法國精選葡萄酒。👉立即搶購

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🔻優惠3｜百利行七折以色列全素葡酒套餐詳情🔻

百利行作為以色列三家猶太潔食（KOSHER）酒廠的香港地區總代理，遵從5000多年猶太教釀酒法規，主力引進以色列全素美酒。百利行特別推出全素葡萄酒套餐七折的一日限定優惠，套餐包括四支精選以色列全素葡萄酒及意大利直送黑松露醬！原價$1380，七折後只需$980，購物滿$500同樣免運費！疫情期間再加送以色列搓手液。

👉一日限定優惠價 $980 入手四支精選以色列全素葡萄酒

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百利行所提供的葡萄酒均獲得Kosher認證，即代表從種植到釀酒過程中，沒有使用任何畜牧副產品，所有葡萄酒均是純天然產，就算是素食主義者也可以安心暢飲！加上滋味黑松露醬搭配菜式，美酒佳餚一起嘆！

🔻全民優惠｜網購滿$500再送8折Double優惠🔻

現在透過「優質食品網購專頁 Deluxe」下單滿$500，Deluxe亦再特別為你提供8折優惠，輸入優惠嗎，享受快閃優惠折購的同時繼續折上折！

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