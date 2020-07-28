【居家行善】認購金旗套裝　為毛孩、視障人士和弱勢青年帶來祝福

新型冠狀病毒疫情持續肆虐，大眾紛紛響應專家建議，減少不必要的外出，居家抗疫。不少慈善團體亦因應疫情，相繼取消一年一度的賣旗籌款活動，盼能保障義工和大眾的健康。惟此舉卻導致善款大跌，嚴重影響到非資助服務的穩定性，最終受害的是亟待社會幫助的弱勢社群。 有見及此，香港愛護動物協會、香港導盲犬服務中心和香港善導會先後推出金旗募捐計劃，鼓勵大眾居家抗疫期間，經網上認購金旗，支持慈善團體在「疫境」中繼續為毛孩、視障人士、弱勢青年和多元種族群組提供服務，攜手讓最壞的時間成為彰顯人性美好一面的一刻。

加菲貓與汪星好友Odie同賀愛協成立99週年

肥嘟嘟的加菲貓固然是人見人愛，但年老、患病，以及因不同原因而慘遭遺棄的浪浪亦渴望得到人類的愛錫。今年迎接成立99週年的香港愛護動物協會（愛協），多年來致力推廣愛護動物及人寵共融理念，並助不少浪浪重過新生。今年愛協特意邀請加菲貓及其汪星人好友Odie一同參與賣旗活動，並與一眾好友及愛協的待家動物粉墨登場，同框現身於金旗之中。

金旗將包含26款英文字母的旗紙，讓善長自由拼湊出愛寵、親友的名字，以配合「全城『貼』出愛」的賣旗日主題。現凡捐出$100，即可獲贈全版金旗乙張及限量版文件套乙個。而為慶祝別具意義的一年，愛協更推出包含限量版「2020年賣旗日金旗暨99週年紀念幣」乙枚、全版金旗乙張及限量版文件套乙個的金旗套裝，絕對適合喜歡加菲貓又充滿善心的您！

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現凡捐出$300，即可獲贈金旗套裝，套裝內包括：限量版「2020年賣旗日金旗暨99週年紀念幣」乙枚、全版金旗乙張及限量版文件套乙個。（由機構提供）

支持導盲犬工作 助視障人士走進社區

今年是香港導盲犬服務中心（中心）首次舉行賣旗籌款，原希望藉此籌募培育和訓練導盲犬的經費，惟受疫情影響，只能改為網上售賣金旗，盼您能通過認購金旗，支持中心的工作。現凡捐出$100，即可獲得由中心多隻導盲犬照片所組成的金旗乙張，當中更包括香港於1975首次引入的導盲犬Opel及Winta之珍貴照片，極具收藏價值！

金旗上包括香港於1975首次引入的導盲犬Opel及Winta之珍貴照片。（由機構提供）

對視障人士而言，導盲犬不僅是其雙眼，為他們領路，更藉著不分晝夜的相伴，撫慰不少視障人士的心靈，成為了他們的依靠。為了讓更多視障人士免費享用導盲犬服務，從而過著獨立、自由、自信及有尊嚴的生活，中心多年來致力提供導盲犬的培育和訓練，並為有需要的視障人士配對合適犬隻、提供訓練及跟進服務。盼您能支持中心的認購金旗項目，與視障人士同行。

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金旗由中心多隻導盲犬的相片所組成，當中有正在受訓及服務當中的導盲犬，牠們既有黑色，亦深淺不一的奶白色品種。（由機構提供）

從遊戲卡發掘弱勢潛藏的無限可能

常言道「預防勝於治療」，面對來勢兇兇的疫情，大眾固然做好防疫措施，希望能減低感染風險，但原來這句話亦適用於防止罪案。一直致力協助更生人士重投社會的香港善導會（善導會）不但提供更生康復的服務，幫助曾違法人士改過遷善，亦關注弱勢青年及多元種族群組的需要，並積極協助他們發掘生活中的正能量及自身的無限可能，期望藉此減低他們犯法的機會。

而包容社會上的邊緣社群亦同樣有助防止他們參與違法活動，故善導會今年的金旗以弱勢青年和多元種族群組為題，設計了一套兩款的遊戲卡。通過卡上隱藏的圖案，在考考大家的眼力之餘，更希望從遊戲中明白到只要用心發掘，弱勢青年、多元種族群組等邊緣社群均是一個寶藏，潛藏無限可能，從而推動香港成為包容且安全的社會。

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現凡捐出$100，即可獲得一套遊戲卡設計的金旗，寓玩樂於支持邊緣社群。（由機構提供）

「疫境」中更需社會各界互相支持，讓這個最壞的時刻成為充滿愛與關懷的時代。請即登入「01心意」，捐款購買香港愛護動物協會、香港導盲犬服務中心和香港善導會的金旗套裝，讓老病浪浪、視障人士、弱勢青年和多元種族群組得到適切的服務。您的善款將直接落入「01心意」平台上述的認購金旗項目，《香港01》絕不向捐款者及慈善團體收取手續費及行政費。

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