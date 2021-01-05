【OnAirKOL2021】星級導師陳繹嵐全方位進撃　獨門法則育成KOL

KOL必定是「靚」字行先？模特兒出身的星級導師陳繹嵐（Eunis）卻指出靚未必最為重要！由大灣區共同家園青年公益基金主辦的「On Air KOL 2021」青年培訓計劃進行得如火如荼，早前正式誕生的20強已開始受訓，今次請來計劃中的星級導師Eunis分享獨門見解，大談參加者的取勝法則，更大方傳授累積多年的寶貴經驗，勢要培育出新一代意見領袖！

晉身「On Air KOL 2021」的20強正式接受培訓，當中的星級導師Eunis大方分享獨家見解，若參加者要爭勝，就要內外兼備：「KOL（Key Opinion Leader）代表可信性、公信力、權威性和影響力，需要時刻緊貼市場動向、具備潮流觸覺，快人一步！內在更要培養內涵修養，只有成為真正的用家才會分享到最真實的專業意見。當然，外表吸引的KOL確有優勢，因為觀眾都喜歡美麗的人、事、物，但成功的KOL外表不一定要好出眾，反而一定要有個人風格特色，保持言行一致。」

Eunis 認為KOL最重要有個人風格特色！

被公認為內外兼備的Eunis作為著名模特兒，同時兼任寫作、教育及主持人等工作，在演藝界累積多年經驗，今次成為星級導師，她自言要傾囊相授！將自己全方位的技能傳授給20位追夢者，協助他們爭勝，打造新一代意見領袖：「我是模特兒出身，所以對外表、衣着、髮型、化妝和儀容有要求，比較注重整體的感覺和形象。而寫作、教育及主持人的經驗讓我學懂，面對公眾必須要具備說故事的能力、表達能力和口才。最後是信任度，這是需要長時間累積的，我多年來透過與客戶及粉絲互動，逐漸建立雙方的信任度。我希望我的經驗，可以提高參賽者的爭勝指數。不過最後能不能發揮就取決於他們夠不夠努力！」

永不停步的Eunis最後寄語現世代的年輕人不要貪於安逸：「學習學習，終身學習！謹記不斷升級技能及增值自己！」Eunis在言談間不時流露出她獨有的自信與魄力，印證個人魅力確實由內在自然散發，這不就是新一代意見領袖必須具備的條件嗎？