會員限定｜浪漫粉紅芒草園獨家體驗　換神秘情人節禮物

撰文： 市場營銷部 最後更新日期： 2021-02-08 00:28

D.PARK「粉紅芒草園」VIP體驗載譽歸來！全港首個室內「粉紅芒草園」早前夢幻登陸D.PARK愉景新城，第一輪「01會員」優先體驗日反應熱烈，有見及此，我們決定於2月14日情人節加推第二輪VIP體驗，讓會員獨家尊享打卡時段，製造情人節浪漫回憶。同時，我們還準備了情人節限定神秘禮物，為各位送上甜蜜驚喜！！

今年新年雖然無法外遊，但港人至愛的旅遊熱點——台灣，其實一點也不遠，早已「登陸」D.PARK愉景新城。除了台灣美食街、十分車站、天燈等打卡熱點，中庭還仿照著名的南投集集粉芒園，打造一個佔地逾3,500呎的超巨型粉紅芒草園，帶你走進夢幻的粉紅秘景。

早於一月中、粉紅芒草園開幕前，01會員已可獨家享受率先進場打卡的體驗。不過上次錯過了的會員也不要緊，因為機會來了！因應第一輪VIP體驗日的熱烈反應，《香港01》決定與愉景新城再度合作，於情人節再次推出VIP限定活動：各位01會員只要用1000「01積分」，即可換領VIP入場券兩張，與伴侶一起尊享感受粉紅芒草園的浪漫氣氛！同時，於進場時只要完成簡單要求*，即可獲得神秘禮物，帶著它拍照，這個甜蜜回憶必定更美！

01會員獨家｜D.PARK情人節芒田VIP體驗活動

活動將於2月14日(星期日)舉行，由下午2時至下午6時，以每小時為一個時段進行，每個時段限量30人參加。01會員現在可到「無縫迎新春」活動網頁、或01會員專區，以500「01積分」，換領優先打卡入場券**一張，每人最多限換兩張。立即點撃以下連結，搶先換領心水時段入場券！

．時段１｜下午2時 至 下午3時

．時段２｜下午3時 至 下午4時

．時段３｜下午4時 至 下午5時

．時段４｜下午5時 至 下午6時

*註1：換領情人節限定神秘禮物詳情將於活動日現場公佈，請參加者遵從工作人員提示。神秘禮物數量有限，換完即止。

**註2：是次活動，成人及小童均需持票才可進場，惟12歲或以下小童須至少有一名大人陪同方可進場遊玩。參加者必須按換領之入場券所註明之時段才可進場，不可提早或延後，逾時失效。而因應疫情，進場人數、入場時間及遊玩時間皆有可能作臨時調整，請參加者耐心遵從現場工作人員的指示和安排。