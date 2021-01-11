獨家優惠｜香港首現室內粉紅芒草園　01會員率先體驗！

2021年依始，即有新驚喜！全港首個室內「粉紅芒草園」，即將夢幻登陸D.PARK愉景新城！巨型芒草花田佔地逾3,500呎，參考台灣南投集集粉芒園建成，當中更有多個唯美打卡位，絕對不能錯過！即日起，01會員可以500「01積分」，換領優先打卡入場券一張。數量有限，換完即止！

受疫情影響，香港人最愛的旅行活動停頓將近一年，相信很多朋友都在心中吶喊：「好想飛呀！好想去旅行呀！」有見及此，D.PARK愉景新城特地將港人外遊最愛目的地之一的台灣風情帶到大家身邊。繼早前推出的台灣小吃街及十分車站打卡點，今次更與「臺灣觀光局」攜手合作，仿照著名的南投集集粉芒園，打造一個佔地逾3,500呎的超巨型粉紅芒草園，帶你走進充滿仙條的夢幻粉紅秘景。花田當中還有風車小木屋及木鞦韆等驚喜打卡點，絕對能為久違旅行的香港人、尤其各位「台灣控」止一止渴！

「粉紅芒草園」佔地逾3,500呎，內裡更設多個打卡位。活動日期：1月16日至２月28日。(虛擬圖片)

01會員獨家｜D.PARK芒草花田VIP體驗活動

活動將於1月16日(星期六)舉行，由中午12時至下午5時，以每小時為一個時段進行，每個時段限量30人參加。01會員現在可到01會員專區，以500「01積分」，換領優先打卡入場券*一張，每人最多限換三張。立即點撃以下連結，搶先換領入場券！

．時段１｜中午12時 至 下午1時

．時段２｜下午1時 至 下午2時

．時段３｜下午2時 至 下午3時

．時段４｜下午3時 至 下午4時

．時段５｜下午4時 至 下午5時

*註：是次活動，成人及小童均需持票才可進場，惟12歲或以下小童須至少有一名大人陪同方可進場遊玩。參加者必須按換領之入場券所註明之時段才可進場，不可提早或延後，逾時失效。而因應疫情，進場人數、入場時間及遊玩時間皆有可能作臨時調整，請參加者耐心遵從現場工作人員的指示和安排。