首屆《票選01最強勢新聞大奬》強勢登場！投選年度新聞隨時贏大獎

2020年過去，呢年邊一單新聞令您最深刻？香港01首辦《票選01最強勢新聞大奬》，邀請全港讀者齊齊投選2020年心水年度新聞，投完仲有機會贏大獎，包括最新型號256GB iPad Air一部！

《票選01最強勢新聞大奬》合共設有五個獎項，分別為「最受關注時事新聞」、「最Hit網絡熱話」、「最高互動量新聞」、「最受歡迎01內容/系列」及「年度新聞金句」，由即日起至2月7日晚上11時59分期間，各位讀者可以進入《票選01最強勢新聞大奬》投票專頁投票，隨時有機會贏走最新型號256GB iPad Air一部。

讀者需要留意以下投票細節：

1／完成投票的「01會員」可獲188「01積分」獎賞，以往從未參與獎賞遊戲之「01會員」則可獲888「01積分」；

2／贏256GB iPad Air一部必須完成投票並回答以下問題：

您認為2020年邊個話題/邊篇新聞對您有最大影響力？點解？

（評審準則：將會選出內容最有共鳴、最令人印象深刻的答案）；

3／完成投票後，記得答埋問題先有機會贏256GB iPad Air！只有1次機會，如完成投票沒有答題就離開相關頁面，將不能返回；

4／投票專頁

5／條款及細則