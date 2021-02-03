新年好去處｜D‧PARK年宵登場　01會員獨家現金券掃貨

撰文： 市場營銷部 最後更新日期： 2021-02-03 12:32

好想行年宵？啱喇！這星個期六日，《週末年宵市集》將會期間限定現身荃灣D‧PARK愉景新城，匯合早前的台灣美食街，D‧PARK集合逾30檔特色賀年手作食品，為大家張羅年貨賀禮好主意，讓各位可以輕鬆迎新歲。今年，D‧PARK還特意聯同《香港01》一起派「積分利是」，讓01會員玩遊戲當錢使，換現金券到市集盡情消費！

今年受疫情影響，全港年宵花市只能「有限度運作」，真掃興......不過，想逛年宵的人有福了！今個週末(2月6至7日)，D‧PARK愉景新城將舉行《週末年宵市集》活動，當中網羅逾30檔特色攤位，為大家帶來一系列必辦年貨如年糕、曲奇、鳳梨酥、等滋味手製食品，還有果籃、年花及多家本地製手作包括手工蠟燭、自家釀啤酒及人手刺繡飾物等等，送禮自用皆適宜，保證能讓大家來荃灣「行個大運」，歡迎牛年新歲！

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另外，D‧PARK今年還聯同《香港01》一起派發「積分利是」：大家只要登記成為01會員並玩小遊戲，就可以賺分到《無縫迎新春》活動網頁，於2月6日起獨家兌換《週末年宵市集》指定攤位的$5現金券，到場購物當錢使！今個週末，記得換埋現金券再到D.PARK大買特買吧！

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