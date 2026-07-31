中國移動香港榮膺Ookla® Speedtest®七項網絡國際權威獎項及認證
中國移動香港有限公司（簡稱「中國移動香港」）秉持「創建世界一流信息服務科技創新公司」的企業願景，始終以客戶的通訊體驗為核心，深耕網絡資源及科技創新。在國際權威獨立網速測試平台Ookla® Speedtest®* 最新公佈的2026年上半年報告#中，中國移動香港榮獲四項主要流動網絡大獎及三項認證，充分展現卓越的網絡實力，彰顯香港通訊服務行業的標桿地位。
為迎賀這項業界殊榮，中國移動香港特別舉行「網絡領航・智聯香港」發佈會，展示領先網絡技術成果，並正式宣佈奪得Ookla® Speedtest® 多項榮譽#，包括：「最佳流動網絡」（Best Mobile Network）、「最快流動網絡」（Fastest Mobile Network）、「最快5G網絡」（Fastest 5G Network）、「最佳流動視頻體驗」（Best Mobile Video Experience）四項大獎，以及「最廣5G覆蓋」（Widest 5G Coverage）、「最佳流動時延（全技術）」（Best Mobile Latency-All Tech）、「最佳5G時延」（Best 5G Latency） 三項認證。在本次流動網絡評測中，中國移動香港為全港唯一榮獲此殊榮的電訊營運商，Ookla® 全球品牌合作總監 Jim Nugent 先生及亞太區主管Susila Johnston女士更親臨現場頒授獎項。
中國移動香港董事兼首席執行官石曉萍女士致辭時表示：「非常榮幸中國移動香港獲得國際權威機構 Ookla® 的高度肯定，這項殊榮是對我們在全網速率、時延、覆蓋及影片體驗等各項表現卓越實力的認可。中國移動香港持續迭代網絡技術，以領先數字基建服務香港。我們已於2025年順利完成3G 退網，更於今年全面完成2G退網，成爲全港首家僅提供4G、5G網絡的營運商，過程中利用大數據和自研AI智能體，精准識別客戶、監測網絡質量和快速滿足客戶需求，實現用戶『迭代無感、體驗更優』，並全面進入5.5G網絡新時代。」中國移動香港於本年度第二季度推出「5.5G全球通Privilege 服務計劃」及「5G-A通訊網絡組合增值服務」，在香港率先落實具備差異化的網絡保障能力，通過5G 獨立組網（SA），配合多載波聚合技術及AI智能網元NWDAF精準滿足客戶多元化的網絡使用需求。此外，公司構建eSIM平台，獲GSMA SAS國際認證，成爲香港首家、全球第八家獲此認證的電訊營運商，持續引領香港通訊行業的創新發展。
此外，中國移動香港堅持網絡技術升級與社會責任並重，運用AI+大數據技術，提供多維度防詐方案，全方位守護企業與個人網絡安全，每日平均攔截超過300萬個涉詐來電，每月平均封鎖近一萬個號碼，並主動為客戶識別惡意連結短訊，每月平均發送提示短訊近90萬次，全力守護客戶的數碼生活與通訊安全。去年，中國移動香港亦全力協助香港警方偵破多宗案件；同時推出了反詐增值服務「移動安全管家」，全力為客戶築牢通訊安全防線。
展望未來，中國移動香港將持續深耕5.5G與人工智慧技術，不斷提升網路品質，完善反詐防護體系，把領先技術轉化為惠及全港的數字服務；同時堅守「網路領航 智聯香港」的初心，持續助力香港數智化轉型，建設國際科創中心。