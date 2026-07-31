中國移動香港榮膺Ookla® Speedtest®七項網絡國際權威獎項及認證

中國移動香港有限公司（簡稱「中國移動香港」）秉持「創建世界一流信息服務科技創新公司」的企業願景，始終以客戶的通訊體驗為核心，深耕網絡資源及科技創新。在國際權威獨立網速測試平台Ookla® Speedtest®* 最新公佈的2026年上半年報告#中，中國移動香港榮獲四項主要流動網絡大獎及三項認證，充分展現卓越的網絡實力，彰顯香港通訊服務行業的標桿地位。



為迎賀這項業界殊榮，中國移動香港特別舉行「網絡領航・智聯香港」發佈會，展示領先網絡技術成果，並正式宣佈奪得Ookla® Speedtest® 多項榮譽#，包括：「最佳流動網絡」（Best Mobile Network）、「最快流動網絡」（Fastest Mobile Network）、「最快5G網絡」（Fastest 5G Network）、「最佳流動視頻體驗」（Best Mobile Video Experience）四項大獎，以及「最廣5G覆蓋」（Widest 5G Coverage）、「最佳流動時延（全技術）」（Best Mobile Latency-All Tech）、「最佳5G時延」（Best 5G Latency） 三項認證。在本次流動網絡評測中，中國移動香港為全港唯一榮獲此殊榮的電訊營運商，Ookla® 全球品牌合作總監 Jim Nugent 先生及亞太區主管Susila Johnston女士更親臨現場頒授獎項。

中國移動香港榮獲Ookla® Speedtest®頒獎「最佳流動網絡」、「最快流動網絡」、「最快5G網絡」及「最佳流動視頻體驗」四項大獎。(左起: 中國移動香港董事兼行政副總裁羅偉民先生、網絡部總經理劉麗萍女士、董事兼首席執行官石曉萍女士、Ookla® 亞太區主管 Susila Johnston 女士、全球品牌合作總監 Jim Nugent先生)

中國移動香港董事兼首席執行官石曉萍女士致辭時表示：「非常榮幸中國移動香港獲得國際權威機構 Ookla® 的高度肯定，這項殊榮是對我們在全網速率、時延、覆蓋及影片體驗等各項表現卓越實力的認可。中國移動香港持續迭代網絡技術，以領先數字基建服務香港。我們已於2025年順利完成3G 退網，更於今年全面完成2G退網，成爲全港首家僅提供4G、5G網絡的營運商，過程中利用大數據和自研AI智能體，精准識別客戶、監測網絡質量和快速滿足客戶需求，實現用戶『迭代無感、體驗更優』，並全面進入5.5G網絡新時代。」中國移動香港於本年度第二季度推出「5.5G全球通Privilege 服務計劃」及「5G-A通訊網絡組合增值服務」，在香港率先落實具備差異化的網絡保障能力，通過5G 獨立組網（SA），配合多載波聚合技術及AI智能網元NWDAF精準滿足客戶多元化的網絡使用需求。此外，公司構建eSIM平台，獲GSMA SAS國際認證，成爲香港首家、全球第八家獲此認證的電訊營運商，持續引領香港通訊行業的創新發展。

中國移動香港董事兼首席執行官石曉萍女士表示，公司憑藉卓越的網絡表現榮獲 Ookla® 權威肯定，未來將秉持初心，以優質網絡與創新技術服務市民。

Ookla® 全球品牌合作總監 Jim Nugent 先生表示，Speedtest® 大獎旨在表揚電訊運營商在開發及提供優質流動網絡的卓越表現及領先地位。這項殊榮是基於Ookla® Speedtest® 於2026年上半年度的網速測試數據，進行嚴謹分析而得出的結果，充分肯定了中國移動香港在2026年上半年的優秀表現。

此外，中國移動香港堅持網絡技術升級與社會責任並重，運用AI+大數據技術，提供多維度防詐方案，全方位守護企業與個人網絡安全，每日平均攔截超過300萬個涉詐來電，每月平均封鎖近一萬個號碼，並主動為客戶識別惡意連結短訊，每月平均發送提示短訊近90萬次，全力守護客戶的數碼生活與通訊安全。去年，中國移動香港亦全力協助香港警方偵破多宗案件；同時推出了反詐增值服務「移動安全管家」，全力為客戶築牢通訊安全防線。

中國移動香港市務經理龍振熙先生分享5.5G 核心技術，並介紹「5.5G全球通Privilege 服務計劃」及「5G-A通訊網絡組合增值服務」。

展望未來，中國移動香港將持續深耕5.5G與人工智慧技術，不斷提升網路品質，完善反詐防護體系，把領先技術轉化為惠及全港的數字服務；同時堅守「網路領航 智聯香港」的初心，持續助力香港數智化轉型，建設國際科創中心。