一人女生家庭飈升4成6獨居兼養寵物成新趨勢

本港家庭結構出現顯著轉變，一人女生家庭於十年間大幅飆升 46%，連帶「帶寵自住女生」群組亦持續擴大，帶動相關生活與家居配套需求。虛擬保險公司 OneDegree 順應趨勢推出升級版家居保險，除了提供開鎖及水電等「自住救星」維修服務外，更全港首創涵蓋毛孩破壞家電及鞋類的保障，協助獨居女性輕鬆面對各種居家生活難題。



一人女生家庭突破30萬 「帶寵自住」成為女性新生活型態

隨著香港結婚率與出生率近年雙雙下滑，小型及一人家庭已逐漸躍升為本港社會的主流家庭模式。根據政府統計處最新數據，全港一人家庭總數已大幅突破 60.9 萬戶，較十年前顯著上升逾四成二。在眾多獨居戶中，女性的增幅尤為顯著，十年間暴升 45.9% 至 30.5 萬戶，升幅遠高於男性的 20%，反映現代女性在經濟獨立及住屋選擇上擁有極高的自主權。

小型家庭漸成主流，其中一人家庭升幅在 2015 至 2025 年間最為顯著

在獨立居住的同時，情感陪伴的需求亦相應提升，不少女性選擇飼養寵物作為生活伴侶。根據 OneDegree 的內部數據顯示，高達 68% 的寵物保險投保人均為女性，反映她們在毛孩健康與日常照顧上扮演著核心決策角色。「帶寵自住女生」已逐漸轉化為一種新興的家庭型態，形成一股不容忽視的新市場力量。

女性「一人家庭」比例顯著上升，反映自主決策力

網紅Janice Wan切身體會：最驚鎖頭卡死、毛孩咬爛名牌鞋

內容創作者 Janice Wan 分享與金毛尋回犬 Carla 的生活故事，回想剛搬出來的日常與挑戰

獨居兼養寵物雖然生活自由，但背後亦有不少鮮為人知的無助時刻。網絡內容創作者 Janice Wan（Jayden媽咪）分享自身經驗，坦言當初選擇搬出來是希望能擁有「自己話事」的空間，但隨之而來的是所有突發狀況都必須獨自扛起。她回想剛搬出來自住時，曾試過回家時大門鎖頭突然卡死，在門外狼狽地折騰了整整一小時才找到師傅來開門救援，深感獨居時缺乏緊急支援的無助。

除了居家維修難題，照顧毛孩亦常常帶來意外「驚喜」。Janice 表示家中的金毛尋回犬 Carla 在一兩歲時精力特別旺盛，曾狠心咬爛她新買的名牌球鞋，然而當時的傳統家居險完全不保障寵物造成的損毀，最終只能看著毛孩無辜搖尾巴無奈收拾殘局。此外，帶大型犬外出到寵物友善餐廳或公園時，狹窄的空間容易讓狗狗在轉身或甩尾時撞翻店家財物，甚至引發意外賠償責任，讓不少寵主出行時總是提心吊膽。

升級家居保險三大亮點 全方位破解「自住女生」痛點

針對自住女生在居家維修與照顧寵物上的切身需要，OneDegree 宣佈全面升級旗下家居保險，加入三項全新自選保障，針對性補足傳統保險的不足。首先是全港首創的「寵物損毀保障」，專門包容毛孩日常引致的意外，涵蓋鞋類、水管、雪櫃、洗衣機及抽濕機等 10 種指定家電與家居物品，若物品不幸被毛孩破壞至無法維修，將提供同類產品的替換費用補償。

其次，為了解決獨居女生面對突發狀況時的孤立無援，全新推出「家居維修服務」作為自住救星，提供專屬熱線安排師傅對接，全面涵蓋電工、水喉、通渠及鎖匠四大範疇的基本維修費用，讓女生遇上水管堵塞或大門鎖死時也能從容應對。最後，針對戶外場景推出的「寵物第三者責任保障」，將保障由家居延伸至餐廳及公園等戶外場所，若愛寵於戶外不慎導致他人受傷或財物損毀，最高可獲得港幣 $1,500 萬的第三者責任保額，讓主人與毛孩出行更加安心。

限時首年保費 7 折優惠

OneDegree 升級版家居保險的每月保費低至港幣 $100 以下（視乎單位面積與計劃選擇）。為配合新保障推出，由即日起至 2026 年 8 月 31 日期間，市民只需在投保時輸入指定優惠碼「PROTECT30」，即可享有首年保費 7 折優惠，以更划算的價格為自己與愛寵打造理想的安樂窩。

(資料由客戶提供)