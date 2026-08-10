第一金與第一金鋪聯手中國金石　構建垂直整合黃金產業鏈

近年全球貴金屬市場與黃金投資熱潮高企，黃金產業鏈迎來重磅跨界合作。第一金與旗下第一金鋪日前正式與上市企業中國金石簽署策略合作備忘錄，三方強強聯手，由上游智利金礦開採、中游交易風險管理，一路延伸至下游珠寶零售及環保黃金回收，打造由礦山直達消費者的完整黃金閉環，第一金鋪亦宣佈加快開拓台灣、澳門及馬來西亞等東南亞市場。

強強聯手打通上下游 開創「由礦山至市場」全新供應鏈

隨着全球貴金屬需求持續升溫，本港金銀業巨頭第一金及旗下珠寶零售品牌第一金鋪，於八月初正式與香港上市公司中國金石礦業控股簽署策略合作諒解備忘錄。這次三方合作標誌着香港黃金產業邁向全新的里程碑，透過整合上游礦山資源與下游交易零售渠道，開創出一條由金礦開採、價格對沖、金條鑄造，一直延伸至實體零售與舊金回收再生的全方位黃金產業鏈。

作為本次合作的重要一環，中國金石近年積極轉型進軍貴金屬業務，並於今年六月成功收購位於智利南部的黃金礦業項目。過往一般採礦商多以現貨價格直接出售黃金，難以參與下游零售與回收環節的利潤。這次第一金憑藉多年專業的金銀貿易經驗與風險管理能力，為中國金石提供專業的黃金價格對沖服務，同時讓原金直接透過第一金的貿易及第一金鋪的零售網絡進入市場，大大縮短從採礦到消費者的價值鏈條，共同搶攻規模估值高達一百四十億美元的東南亞珠寶市場。

第一金鋪版圖擴至東南亞 打造可持續黃金回收循環

在零售端方面，第一金鋪近年拓展迅速，除了已於香港核心商業購物區建立實體門店外，更宣佈即將把業務版圖拓展至台灣、澳門以及馬來西亞等地。合作開啟後，第一金鋪將借助中國金石的穩定黃金供應優勢，加快於東南亞市場的門店拓展，目標在區內建立覆蓋廣泛的零售網絡。

除了提供輕奢時尚首飾與專業資產配置服務外，第一金鋪亦計劃於大中華及東南亞地區建立區域性黃金回收網絡。三方將進一步推動貴金屬循環再生，不僅為消費者提供更多元、更專業且透明的舊金回收與換購選擇，更能體現品牌對環境永續的承諾，讓黃金在日常生活中實現循環再生的完整業務閉環。

業界領袖寄予厚望 引領香港金業邁向新里程

對於是次跨界合作，第一金董事總經理鞠祿龍表示，非常高興能與中國金石合作，為香港市場引入全新的原生黃金來源，結合第一金豐富的金銀貿易經驗與中國金石的黃金產出，將為雙方帶來切實而龐大的商業機遇。第一金鋪行政總裁陳泳彤亦指出，穩定的黃金供應鏈是零售品牌快速擴展的基石，能與黃金供應鏈中的策略夥伴合作，將為第一金鋪建立大部分零售平台不具備的獨特基礎。

中國金石主席兼行政總裁陳田興則補充，透過與本港領先金銀業集團及快速擴張的零售平台合作，中國金石得以取得推進遠景所需的專業知識、基礎設施及市場覆蓋，相信這將有助提升企業利潤率並拓展收入來源，為股東及大眾創造長期永續的黃金價值。